Райффайзенбанк объявил о возможности заказать выпуск дебетовой карты через интернет-банк

Райффайзенбанк запустил онлайн-витрину в мобильном приложении и интернет-банке «Райффайзен-онлайн», через которую в несколько кликов клиенты могут открыть дебетовую карту. Услуга доступна в мобильном банке для пользователей устройств iOS и Android.

В мобильном приложении и интернет-банке можно заказать карты платежных систем Visa, Mastercard или МИР, дебетовую карту #всесразу с кэшбэком за все покупки. Также для заказа онлайн вскоре станет доступна детская карта с ярким дизайном, кэшбэком 5% на все покупки и скидками до 30% у широкой сети партнеров программы «Скидки для вас».

Все продукты можно заказать как дополнительные к уже существующему счету или открыть к новому счету в нужной валюте: рублях, долларах и евро. Также клиент может выбрать удобный формат доставки карты — курьером, в ближайшее отделение банка или почтой.

«Мы стремимся сделать управление финансами для клиентов максимально простым и удобным, поэтому постоянно расширяем спектр продуктов и сервисов, доступных в дистанционных каналах обслуживания», — сказала Ксения Андреева, руководитель отдела развития дебетовых карт, пакетов услуг и программ лояльности Райффайзенбанка.