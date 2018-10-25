«Тинькофф ипотека» запустила собственное мобильное приложение

«Тинькофф банк» объявил о запуске мобильного приложения «Тинькофф ипотека» на Android, предназначенного для клиентов и партнеров ипотечной платформы.

Ранее сервис «Тинькофф ипотека» был доступен только на сайте банка. Теперь с помощью мобильного приложения клиенты сервиса (заемщики) могут подать заявку на оформление ипотечного кредита прямо со смартфона, а партнеры — риелторы, брокеры и представители компаний-застройщиков — самостоятельно завести для своих клиентов заявку на ипотеку и получить на ипотечном калькуляторе сразу несколько вариантов расчета. За каждую сделку партнеры «Тинькофф ипотеки» получают вознаграждение от «Тинькофф банка».

Все процессы по ипотечной сделке стали удобней и быстрей. Для входа в приложение пользователям (клиентам и партнерам) не нужно каждый раз заново вводить логин и пароль: авторизоваться в нем можно с помощью сканера отпечатков пальцев. Паспортные данные и документы можно сфотографировать через камеру смартфона и загрузить в личный кабинет, а не заполнять вручную. Информация из личного кабинета пользователя мобильного приложения «Тинькофф ипотека» автоматически синхронизируются с веб-версией сервиса.

Для оформления ипотечного кредита с помощью бесплатного сервиса «Тинькофф ипотека» пользователю (заемщику или риелтору) необходимо заполнить форму на сайте или в мобильном приложении на Android. Далее система подскажет, какой из документов нужно загрузить: паспорт, трудовую книжку, справку 2-НДФЛ.

Среди доступных функций для потенциальных клиентов сервиса (заемщиков): подача заявки на ипотеку и рефинансирование ипотечного кредита, возможность следить за статусом текущей заявки, загрузка документов, открытие и ограничение доступа в личный кабинет для персонального риелтора, сопровождающего ипотечную сделку.

«Запуск мобильного приложения — естественный шаг в развитии ипотечной платформы "Тинькофф", количество пользователей которой выросло уже почти до 1 млн человек, а партнеров — до 28 тыс. Теперь получить одобрение на ипотеку можно не только сидя за компьютером, но и в любом месте — даже в метро или в очереди супермаркета. Все заботы по ипотечной сделке полностью берет на себя банк и риелторы, зарегистрированные в мобильном приложении. Оформление всех документов происходит онлайн, клиенту нужно приехать в банк-партнер всего один раз, чтобы подписать договор и завершить сделку», — сказал Александр Емешев, вице-президент, директор по разработке новых продуктов «Тинькофф банка».

Сервис позволяет сравнивать ипотечные ставки со скидками от разных банков-партнеров, выбирать оптимальное предложение и оформлять всю необходимую документацию для выдачи ипотеки онлайн. Он также предоставляет клиентам услуги персонального менеджера, который поможет подобрать и оценить недвижимость, получить рекомендации от страховой компании и ответит в чате на любые вопросы в режиме 24/7.

50% заявок на ипотечный кредит получают одобрение в течение одного часа. Максимальный срок одобрения кредита в банке — 2 дня. Средний срок всей ипотечной сделки (от подачи заявки до подписания договора) — 4-7 дней. Прийти в банк-партнер понадобится клиенту всего один раз — непосредственно на саму сделку.

Запуск мобильного приложения для iOS запланирован до конца 2018 г.