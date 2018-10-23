В «Сбербанке онлайн» на iPhone появилась возможность отправлять денежные фото- и видеооткрытки

В приложении «Сбербанк онлайн» на iPhone появилась возможность отправлять в качестве денежной «открытки» собственное фото или видео.

Святослав Островский, руководитель дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка, сказал: «Подарок, сделанный своими руками, всегда вызывает много эмоций и надолго запоминается. Так же и в цифровой среде — уникальное фото или видеоролик, созданный непосредственно для получателя, превратит обычный денежный перевод в душевное пожелание или просто поднимет настроение. Поэтому мы дополнили готовые "Открытки" в "Диалогах" в "Сбербанке онлайн" возможностью записать свое поздравление».

Новая возможность появилась на базе денежных «Открыток», запущенных в разделе «Диалоги» приложения «Сбербанк онлайн» 1 октября 2018 г. На момент запуска, совершая денежный перевод, пользователь мог выбрать открытку из 50 готовых вариантов (c популярными исполнителями 90-х, героями мультфильмов и т. д.). Теперь же фото или видео для открытки можно записать самому в приложении или выбрать фото из галереи смартфона.

До конца 2018 г. эта функция станет доступна и владельцам Android-устройств.