Банк «Открытие» и Yadro создадут инновационную лабораторию

Банк «Открытие» и компания Yadro создадут инновационную лабораторию для совместных перспективных исследований применимости новых технологий компании для развития ИТ банка и адаптации их под бизнес-задачи банка. Также банк планирует перевести часть программно-аппаратной платформы для критически важных приложений и данных на современное оборудование отечественного производства компании Yadro, что позволит повысить надежность и доступность и одновременно оптимизировать затраты на эксплуатацию существующих вычислительных платформ.

Соглашение об этом подписали член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов, и директор по технологиям компании Yadro Артем Икоев.

«Инновационная лаборатория будет играть ключевую роль в процессе цифровизации, масштабирования бизнеса банка через реализацию важной части ИТ-стратегии банка, а также апробации новейших подходов в контексте стратегического развития технологической инфраструктуры. Использование решений Yadro позволит не только существенно повысить надежность, управляемость и эффективность функционирования ИТ-ландшафта банка, но и значительно снизить совокупную стоимость владения им», – отметил член правления, руководитель ИТ-блока банка «Открытие» Сергей Русанов.

«В последние несколько лет происходит трансформация финансовых институтов по всему миру. Банки находятся в непрерывном поиске новых продуктов, методов их быстрого создания и вывода на рынок. Инновационная программно-аппаратная инфраструктура – фундамент для обеспечения этих процессов. Формат партнерства, который выбрали для себя "Открытие" и Yadro, является уникальным для российского рынка и позволит банку использовать нашу экспертизу для развития собственной технологической платформы», – сказал директор по технологиям компании Yadro Артем Икоев.

В течение трех месяцев с даты подписания меморандума компании планируют выработать детальный план реализации проектов и модель взаимодействия.