DeviceLock DLP предложил передать борьбу с утечками данных в банках под эгиду ЦБ

DeviceLock DLP, российский производитель систем борьбы с утечками данных, направил в Банк России письмо, в котором предложил объединить под эгидой мегарегулятора усилия по борьбе с инсайдерскими хищениями данных из финансовых институтов. Центром борьбы с утечками предлагается сделать ФинЦЕРТ ЦБ.

Поводом для обращения стал опубликованный Банком России проект положения «О требованиях к системе управления операционным риском в кредитной организации и банковской группе», впервые включившего требования к управлению рисками инсайдерских утечек данных, в том числе, учет и передачу в ЦБ информации о таких инцидентах. Однако положение распространяется только на банки, при том, что компании, работающие на рынке информационной безопасности, обладают значительным опытом и обширными данными в этой области.

По мнению представителей DeviceLock DLP, работа под эгидой ФинЦЕРТ позволит значительно повысить эффективность борьбы с утечками данных за счет выработки общей методологии, участия специалистов российских ИБ-компаний в расследованиях инцидентов, а также передачи в рамках информационного обмена данных об обнаруженных утечках.

«Так как требования ЦБ в области управления рисками стали включать борьбу с инсайдерскими утечками данных, важно выработать общую методологию борьбы с такими утечками, – сказал технический директор и основатель DeviceLock DLP Ашот Оганесян. – Сейчас на рынке странная ситуация – многие банки купили и внедрили DLP-системы, а утечки у них продолжаются. Кроме того, множество якобы списков клиентов банков и их транзакций продаются, например, в даркнете. Возможно, это следствие утечек, но исследовать их механизм невозможно, так как никто, кроме самих банков, не может эти базы купить так, чтобы не совершить правонарушение. Работа в рамках ФинЦЕРТ ЦБ должна решить эту проблему».

По данным DeviceLock DLP, в 2018 г. более 50% утечек корпоративных данных произошло по вине инсайдеров, а не хакеров, и доля таких утечек стабильно растет. Этот тренд одинаков и для нашей страны, и для всего мира. Чаще всего похищаются персональные данные клиентов, которые затем используются конкурентами или попадают на рынки спам-рассылок, на втором месте объекты авторских прав (тексты, программный код, изображения и видео), на третьем – финансовые документы. При этом утечки из банковской сферы занимают более 65% в денежном выражении, так как практически всегда связаны с нанесением прямого финансового ущерба.