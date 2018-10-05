Group-IB раскрыла детали атаки на Банк жилищного финансирования

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак, провела реагирование на инцидент информационной безопасности в Банке жилищного финансирования (БЖФ). Неизвестные получили доступ к локально-вычислительной сети банка и попытались похитить внутреннюю документацию банка и денежные средства через карточный процессинг. Эксперты лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB исключили гипотезу о целенаправленной хакерской атаке.

В сентябре 2018 г. БЖФ привлек экспертов из лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB для расследования инцидента информационной безопасности, связанного с несанкционированным доступом в локальную вычислительную сеть банка. В ходе мероприятия по реагированию на инцидент (Incident Response) криминалисты Group-IB восстановили ход событий, проследив их развитие с момента НСД до попытки вывода денежных средств.

«Мы оперативно блокировали несанкционированную транзакцию, восстановили работу банка и начали внутреннее расследование, чтобы разобраться в причинах произошедшего, — отметила директор ИТ департамента банка "Жилфинанс" Лилия Ардабьева. — Для сбора данных об инциденте и проведении криминалистической экспертизы были привлечены специалисты Group-IB. Банк принял все необходимы меры в отношении системы информационной безопасности. По рекомендации специалистов Group-IB, были внедрены дополнительные средства защиты периметра, в частности, система раннего предупреждения киберугроз Threat Detection System. Кроме того, мы провели все необходимые мероприятия для проверки текущего уровня защиты и недопущению подобных инцидентов в будущем».

Ранее СМИ сообщали, что за атакой на БЖФ якобы стоит хакерская группа Cobalt, однако проведенное криминалистами Group-IB исследование не выявило в сети банка следов, способов заражения или инструментов, используемых хакерскими группами, целенаправленно атакующими банки. При этом никаких фишинговых писем от «Альфа-банка», которые привели бы к выводу средств, сотрудники БЖФ не получали и не открывали. Проникновение в сеть банка произошло в результате компрометации одного из тестовых серверов. Примечательно, что первоначальной целью атакующих была кража внутренних документов. Но позже взломщики решили попробовать свои силы в хищении денежных средств через карточный процессинг. Эта попытка была оперативно блокирована: банк понес определенный финансовый ущерб, но значительно меньше планируемой суммы.

«В данном случае злоумышленники действовали нетипично, — сказал руководитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB Валерий Баулин. – Мы полностью исключаем вероятность того, что атакующие – это APT-группы: в сети банка нами не обнаружены ни вредоносные программы, ни следы фишинга, ни какие-либо иные инструменты, характерные для киберкриминальных структур».

Банк выполнил все необходимые процедуры по информированию регулятора, а также обратился с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время расследование инцидента продолжается. БЖФ работает в стандартном режиме.