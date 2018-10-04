«Почта Банк» внедрил голосовую биометрию в колл-центре

«Почта Банк» объявил о запуске голосовой биометрии в контакт-центре для аутентификации клиентов. При повторных обращениях в контакт-центр система безошибочно идентифицирует клиента по голосу, и от него не требуется дополнительных подтверждений в виде кодовых слов, паролей и пр. Система существенно снижает риск мошеннических действий, значительно упрощает процесс аутентификации для клиента и обеспечивает более быстрое обслуживание.

«Почта Банк» одним из первых в России еще несколько лет назад начал использовать биометрические данные (фото лица) для идентификации клиентов и защиты от мошеннических операций. С 2016 года по настоящее время с помощью биометрии банк предотвратил несколько десятков тысяч потенциально мошеннических сделок объемом около 3 млрд рублей. В настоящее время при первом визите в банк в случае согласия клиента записывается образец изображения его лица. В дальнейшем этот слепок используется для его идентификации при каждом обращении, что практически полностью исключает риск совершения мошеннических действий.

«Мы уделяем серьезное внимание вопросам безопасности наших клиентов и совершаемых ими операций. Внедрение голосовой аутентификации в колл-центре наряду с фотоверификацией в отделениях исключает риск многих мошеннических действий. Процесс по выбору и внедрению системы голосовой биометрии в контакт-центре мы начали еще в прошлом году. С февраля 2018 года в клиентских центрах получаем согласия клиентов на запись голосовых слепков. Сейчас система запущена в колл-центре на входящих звонках. Кроме того, распознавание клиента по голосу мы также активно используем при исходящих звонках клиентам для подтверждения сомнительных и подозрительных операций. Она позволяет безошибочно идентифицировать клиента и убедиться, что именно он хочет совершить операцию», – отметил Святослав Емельянов, член правления, директор по управлению рисками «Почта Банка».

С 30 июня «Почта Банк» осуществляет сбор и передачу в Единую биометрическую систему образцов фотографий и голоса граждан более чем в 120 отделениях в 83 регионах присутствия, до конца года количество точек банка, оснащенных необходимым оборудованием, увеличится до 400. Т.е. почти во всех флагманских клиентских центрах банка можно будет сдать биометрические данные.

В настоящий момент клиентам, сдавшим биометрические данные, доступен сервис удаленной идентификации в интернет-банке «Почта Банк Онлайн». После прохождения удаленной идентификации клиент может получить все действующие услуги банка: вклады, переводы, платежи, кредиты. Идентификация в мобильном приложении «Почта Банка» станет доступной осенью 2018 года.