НПФ Сбербанка выпустил мобильное приложения

НПФ Сбербанка запустил мобильное приложение для клиентов фонда, которое можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play.

Функциональность приложения совпадает с веб-версией личного кабинета на сайте НПФ Сбербанка. С помощью приложения клиенты НПФ Сбербанка могут оперативно получить доступ к основной информации о состоянии своих пенсионных накоплений, воспользоваться сервисом по оформлению заявлений и заключить договор через мобильное приложение. По заявлению разработчиков, аналога этой функции нет в программном обеспечении, разработанном для смартфонов, ни одного НПФ. Кроме того, НПФ Сбербанка стал первым фондом, предоставившим своим клиентам возможность не только оплатить взнос на индивидуальный пенсионный план через мобильное приложение, но и настроить автоплатеж с личного счета. Приложение полностью синхронизируется с личным кабинетом на сайте фонда, и пользователь без труда может осуществить переход из мобильного приложения в личный кабинет.

«Одним из главных критериев качественного продукта становится его доступность и удобство использования. Именно поэтому НПФ Сбербанка сегодня уделяет большое внимание цифровизации своих сервисов и услуг. Мы не только создаем новые сервисы, но и постоянно работаем над совершенствованием уже существующих. В самой ближайшей перспективе в мобильном приложении появятся новые возможности как для действующих клиентов, так и для тех, кто только задумывается о формировании своей пенсии», – отметил исполняющий обязанности генерального директора НПФ Сбербанка Александр Прокопенков.