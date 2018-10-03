Московский Кредитный банк подключился к блокчейн-платформе М.Видео для факторинговых операций

Московский Кредитный банк подключился к блокчейн-консорциуму для факторинговых операций, созданному компанией М.Видео и рядом других банков с целью автоматизации верификации поставок, говорится в сообщении пресс-службы Московского Кредитного банка.

Подключение позволит исключить использование открытых каналов (электронная почта, телефон) для верификации поставок, обеспечит клиентам возможность получать финансирование в день обращения в банк, снизит трудозатраты на стороне дебитора и банка.

«Сегодня залогом успешного развития любого бизнеса является его опора на информационные технологии. Многие российские компании в последнее время стали уделять существенное внимание технологии блокчейн. Московский Кредитный банк заинтересован в том, чтобы предлагать своим клиентам максимально удобный и современный продукт. Поэтому мы приняли решение присоединиться к первому в России коммерческому блокчейн-консорциуму» — отметил начальник управления факторинга Московского Кредитного банка Кирилл Покровский.

Участники консорциума используют открытую блокчейн-платформу на базе Ethereumдля проведения факторинговых операций с поставщиками «М.Видео» и «Эльдорадо». Данные поставщика об отгрузке товара загружаются в систему банком или фактором, шифруются и автоматически сопоставляются с данными ритейлера о получении товара. Совпадение «цепочки данных» по операции является основанием для подтверждения поставки.

«М.Видео» использует смарт-контракты для проведения операций по факторингу с 2017 г. По данным компании, уже более 65% сделок по факторингу осуществляются на блокчейне. За последний год количество транзакций с использованием этой технологии выросло в 4,7 раза, объем платежей — в 4,4 раза.