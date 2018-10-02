Банк «Санкт-Петербург» внедрил SAS

Банк «Санкт-Петербург» завершил внедрение отраслевого стандарта клиентской аналитики – инструментов SAS Marketing Automation, SAS Visual Statistics и SAS Visual Analytics. Новое программное обеспечение послужит углубленному анализу портфеля карт банка, а также управлению его качеством с помощью реализации целевых маркетинговых коммуникаций, сообщается в пресс-релизе компании SAS.

В январе 2018 г. банк сформировал кросс-функциональную команду, состоящую из специалистов по информационным технологиям, маркетингу, CRM, информационной безопасности и бизнес-экспертов, а также привлеченного интегратора – компании GlowByte Consulting. Основываясь на результатах предпроекта, реализованного в конце 2017 г., объединенная команда приступила к разработке технического задания, формированию архитектуры решения, атрибутного состава данных и т.д.

«Реализованный в ноябре 2017 г. предпроект позволил банку существенно снизить стоимость доработок внутренних систем банка, с которыми предстояло произвести интеграцию, значительно сократить время реализации основных работ в части обследования источников данных и каналов коммуникаций, формирования требований к аппаратному комплексу. К тому же гибкая методология проектного управления позволила команде быстро и эффективно вносить корректировки в реализацию проекта и значительно оптимизировать ресурсные затраты, – сказал руководитель проекта, руководитель бизнеса Группы управления клиентским опытом и online-продвижения Сергей Зотов. – Внедренные решения позволили нам существенно расширить массив анализируемых данных при построении целевых маркетинговых кампаний, повысить долю их востребованности и скорость принятия бизнес-решений, что, безусловно, положительно скажется на качестве розничных продуктов банка».

Ранее запуск целевых маркетинговых кампаний в банке проводился фактически в ручном режиме, и на подготовку одной кампании уходило от 14 до 30 дней. Благодаря внедрению новых инструментов, время настройки и запуска кампании сократилось в среднем до 1-2 дней. Кампании, настроенные и запущенные с помощью решения SAS, уже показали рост отклика в среднем на 8-12% и увеличение продажи продуктов в 2 раза (по сравнению с аналогичными, запускаемыми в ручном режиме), говорится в сообщении.

Вместе с завершением внедрения SAS Marketing Automation банк запустил предпроект по внедрению модуля SAS Real-Time Decision Manager. Этот инструмент позволит реализовать такие маркетинговые стратегии, как выбор в реальном времени наилучшего действия в отношении клиента, определение наилучшего из доступных предложений, а также перевести на новое, более производительное и гибкое решение кредитный конвейер банка.