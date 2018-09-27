ВТБ поддержит российских студентов на тренировочном чемпионате по программированию в Барселоне

При поддержке банка ВТБ 10 студенческих команд из 5 топовых российских вузов участвуют в тренировочном чемпионате по программированию, который открылся 27 сентября 2018 г. в Барселоне и будет проходить до 4 октября 2018 г.

Тренировочный чемпионат является важным событием в мире ИТ. 100 студентов из лучших технологических университетов мира будут соревноваться в решении разнообразных задач в области кодирования. Данное мероприятие является подготовкой к финалу Международного Чемпионата мира по программированию ICPC (International Collegiate Programming Contest), который пройдет в Порто в апреле 2019 г. ICPC – это самое престижное международное командное соревнование для программистов.

Также на мероприятие в Барселону банк отправляет свою команду кодеров, чтобы они получили международный опыт в сфере программирования.

«Hello Barcelona Programming Bootcamp помогает протестировать компетенции в "боевых" условиях, — отметила заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Ольга Дергунова. — ВТБ активно поддерживает молодых профи, и мы будем рады видеть участников тренировочного чемпионата в стенах банка».

ВТБ выступает спонсором мероприятия второй раз. В марте 2018 г. банк поддержал 30 сильнейших российских программистов в подготовке к финалу ICPC.

Организаторами тренировочного чемпионата являются университет Harbour.Space в Барселоне, инновационный европейский центр высшего образования и новых технологий, совместно с международным образовательным проектом Moscow Workshop ACM ICPC, и с такими ведущими российскими вузами как Московский Физико-Технический Институт, Санкт-Петербургский Государственный Университет, при поддержке онлайн платформы Codeforces.