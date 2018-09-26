Московский Кредитный банк запустил новый сервис по приему заявок на аккредитивы

Московский Кредитный банк запустил новый функционал по приему заявок на открытие аккредитивов в системе дистанционного банковского обслуживания юрлиц «Ваш Банк онлайн».

Внедрение нового сервиса создаст комфортные условия для клиентов банка, упростит процесс получения услуги и позволит оперативно получать информацию о статусе заявки, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Банк имеет многолетний опыт работы с аккредитивами и предлагает хорошие условия и гибкий подход при оформлении сделок, оправдывая доверие своих клиентов», - отметил Филипп Литвиненко, директор департамента транзакционного бизнеса и привлечения ресурсов.

Услуга доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, подключившим систему «Ваш Банк онлайн» и оформившим соглашение об открытии непокрытых аккредитивов.