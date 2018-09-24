Уральский банк реконструкции и развития внедряет платформу SAP Process Mining by Celonis

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) начал внедрение платформы SAP Process Mining by Celonis. Новая система позволит банку увеличить эффективность процесса выдачи кредитов, выявить и отказаться от всех неэффективных сценариев продаж и уменьшить временные и финансовые затраты. Помимо этого, планируется снизить нагрузку на сотрудников розничного блока за счет анализа нестандартных ситуаций в обслуживании клиентов и разработки мер по их сокращению. Внедрение и запуск в промышленную эксплуатацию будет осуществлять компания «Рамакс», говорится в пресс-релизе SAP CIS.

Технология Process Mining автоматически обобщает данные из информационных систем и демонстрирует реальный процесс обслуживания клиентов. Информация может быть использована как для real time анализа и выбора корректирующих действий, так и для поиска путей улучшения процессов в будущем. Все это позволит УБРиР повысить операционную эффективность.

Предпосылкой для внедрения SAP Process Mining by Celonis в УБРиР стало желание банка использовать принципиально новый подход к управлению бизнес-процессами в дополнение к уже существующим инструментам. В ходе проекта было выделено несколько направлений для анализа и оптимизации, включая наиболее приоритетное – выдача кредитов физическим лицам. В этом процессе будут выявлены негативные факторы, влияющие на клиентские впечатления, конверсию продаж, производительность труда и качество принятия решений.

«Стремление УБРиР стать "цифровым банком №1" в регионе повлияло на цели данного проекта: поднять уровень нашей конкурентоспособности и клиентоориентированности, а также иметь хорошую отстройку от государственных банков федерального уровня за счет технологий, на порядок повышающих эффективность работы банка с клиентами, – отметил Юрий Миронов, вице-президент, директор департамента операций, банковских и информационных технологий УБРиР. – За счет внедренной платформы SAP Process Mining by Celonis улучшения будут происходить на постоянной основе. При этом решение позволяет не производить никаких долгосрочных больших вложений в аналитику и исследования, что дает положительный экономический эффект для банка в разрезе существенной экономии средств».

«Сегодня решение SAP Process Mining by Celonis – одно из популярных в портфеле нашей компании. Причина этого – возможности платформы, благодаря которым можно моментально воссоздать полную картину бизнеса на основании "цифровых следов", увидеть любой процесс из любой информационной системы, проследить соответствие действий сотрудников корпоративным политикам и стандартам. В результате компании уменьшают количество неэффективных операций, могут немедленно реагировать на сбои в процессах, выявлять случаи мошенничества и в некоторых случаях до 15% сокращать затраты», – сказал Андрей Горяйнов, заместитель генерального директора SAP CIS.

«Как и в любом другом сегменте бизнеса, для репутации банка очень важно, чтобы клиенты получили хороший сервис, а услуги были оказаны строго в определенных временных рамках. Эффективность работы сотрудников розничного блока измеряется количеством успешных операций. Для этого необходимо узнать и проанализировать, насколько качественно и эффективно работает каждый из них, – сказал Леонид Чернявский, директор по развитию инновационных проектов ГК "Рамакс". – Проведение подобной диагностики традиционными методиками в крупном кредитном учреждении – процесс длительный и затратный. SAP Process Mining by Celonis – это инструмент, дающий ответ на вопрос, как точно оценить показатели работы каждого сотрудника банка, каждого участка процесса в любое время и в любой точке продаж. Основная ценность Process Mining – возможность управлять процессами компании и качеством работы сотен сотрудников, получая нужную информацию в полном объеме в минимальные сроки».