Ассоциация «Финтех» запустила систему учета электронных закладных на блокчейн-платформе «Мастерчейн»

Ассоциация «Финтех» (АФТ) объявила об успешном запуске проекта «Учет электронных закладных» с использованием национальной блокчейн-платформы «Мастерчейн». Первые ипотечные сделки с электронной закладной на «Мастерчейне» успешно провели Райффайзенбанк и Сбербанк. В ближайшее время к проекту присоединятся и другие участники АФТ.

Реализация кейса учета и хранения электронных закладных в децентрализованной депозитарной системе (ДДС) стала возможной благодаря тесному взаимодействию АФТ с Банком России и Росреестром. В основе ДДС лежит платформа «Мастерчейн», которая обеспечивает надежность и сохранность информации в процессе электронного взаимодействия. Новый механизм учета позволяет существенно увеличить скорость операций, а также создать единое информационное пространство для организации деятельности по созданию и учету электронной закладной.

Включение Росреестра как участника системы в данный процесс позволит передавать и распространять файл электронной закладной в ДДС автоматически, без использования дополнительных внешних средств, что существенно оптимизирует бизнес-процесс.

«Росреестр развивает электронное взаимодействие с кредитными организациями в целях сокращения сроков оформления ипотеки и повышения безопасности сделок с недвижимостью. Возможность оформления электронной закладной при ипотечных сделках – это еще один шаг к формированию цифровой экономики», – отметила заместитель министра экономического развития России – руководитель Росреестра Виктория Абрамченко.

«Ассоциация "Финтех" стала площадкой, на которой были сформулированы требования к депозитарной децентрализованной системе со стороны участников рынка. Координация работы с Росреестром позволила внедрить новую технологию учета электронных закладных на платформе Мастерчейн в кратчайшие сроки», – сказала первый заместитель председателя Банка России, председатель наблюдательного совета АФТ Ольга Скоробогатова.

«Задачей Райффайзенбанка в рамках пилотной сделки было проанализировать бизнес-процесс работы с электронными закладными и оценить, какие доработки в системах банка, а также нормативных и законодательных актах могут быть необходимы для полного перехода на децентрализованную депозитарную систему. Введение электронных закладных повлияет как на участников рынка, так и на клиентов банков. Для заемщиков – это ускорение и упрощение процесса оформления ипотечных кредитов, а для банков – снижение расходов на оформление и хранение соответствующих документов в 2-5 раз», – сказал Андрей Попов, руководитель дирекции информационных технологий, член правления Райффайзенбанка.

В качестве депозитария учета электронной закладной, выпущенной Райффайзенбанком, выступила компания «Регион».

«Мы приняли участие в качестве депозитария учета электронных закладных в сделках двух банков, одна из которых принята на депозитарный учет в децентрализованной депозитарной системе. Главное в ДДС – она объединяет все крупные депозитарии, работающие с закладными, а также позволяет существенно снизить трудозатраты по сравнению с классическими системами депозитарного учета. Наибольшие перспективы мы, как спецдепозитарий, специализирующийся на обслуживании ипотечных покрытий, видим для развития рефинансирования. Электронные закладные позволят существенно снизить трудозатраты при формировании ипотечного покрытия и уменьшить операционные риски», – сказала генеральный директор депозитарной компании «Регион» Анна Зайцева.

«Электронная закладная становится катализатором создания новой инфраструктуры учета ценных бумаг, построенной на базе технологии Blockchain. Такая инфраструктура позволит существенно снизить транзакционные расходы и сократить количество посредников», – отметил директор депозитария Сбербанка Юрий Дубин.

По словам управляющего директора ассоциации «Финтех» Татьяны Жарковой, это первый успешно запущенный продукт на «Мастерчейне», созданный совместно ведущими игроками рынка на площадке АФТ.

«Проект "Учет электронных закладных" в ДДС реализован на платформе "Мастерчейн", которая станет основой для целого ряда новых продуктов и сервисов, разрабатываемых в рамках ассоциации. Более того, к блокчейн-платформе проявляют интерес не только представители финансового сектора, но и крупные холдинги, которые планируют снизить расходы на документооборот», – сказала Татьяна Жаркова.