Сбербанк поможет проверить потенциальных партнеров по бизнесу

Онлайн-площадка от Сбербанка «Банк бизнес-партнеров» запустила сервис по проверке контрагентов на благонадежность.

После регистрации на площадке «Банк бизнес-партнеров» пользователи получили возможность проверить потенциального партнера по бизнесу не только в России, но и за рубежом. Сервис предлагает провести базовую проверку по основным показателям бесплатно или заказать более подробный и глубокий анализ за дополнительную плату.

Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Мы продолжаем расширять функционал нашей онлайн-площадки для бизнеса, для того чтобы помочь российским предпринимателям выйти на международный рынок. Внедрение сервиса по проверке бизнес-партнера на благонадежность — это очередной шаг в этом направлении».

На настоящий момент проверку компаний по России предоставляют несколько партнеров: «КОРУС Консалтинг СНГ», входящая в группу компаний Сбербанка. Эта ИТ-компания первой интегрировала свой сервис на площадку «Банк бизнес-партнеров»; SaaS-провайдер, разработчик цифровых сервисов и услуг для автоматизации широкого диапазона бизнес-процессов юридических лиц; СБК Контур с сервисом «Контур.Фокус». Он разработан для специалистов по экономической безопасности, юристов и руководителей любого уровня и поможет легко и быстро узнать самое важное о потенциальном бизнес-партнере, зарегистрированном в России.

Компания LEGAT.BY осуществляет онлайн-проверку компаний Республики Беларусь, России, Украины, Казахстана, Молдовы и Киргизии. Сервис по проверке контрагентов, зарегистрированных на территории Китая, предлагает Китайская служба экономической информации (CEIS). В ближайшее время в сотрудничестве с Coface планируется подключение онлайн-сервиса по проверке контрагентов, зарегистрированных в странах Европы. Компания Coface уже более 70 лет предоставляет профессиональные услуги по оценке кредитных рисков и страхованию торговых операций в более чем 200 странах и располагает крупнейшей сетью отделений по всему миру.

Пользователь сам выбирает, какой сервис и для какой страны ему использовать из нескольких предложенных вариантов, ориентируясь по стоимости и количеству предоставляемой информации, или же ограничится базовым бесплатным вариантом.

Платформа «Банк бизнес-партнеров» является первой в стране открытой бесплатной электронной площадкой для поиска новых контрагентов, поставщиков и покупателей по всему миру. Ресурс, запущенный в конце прошлого года, уже доказал свою востребованность. Сегодня на платформе зарегистрировано более 14 тысяч пользователей из 129 стран, включая Россию, Китай, США, Индию, Великобританию. Общее количество размещенных предложений превышает 7 тысяч.