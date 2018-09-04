В мобильном приложении «Тинькофф» теперь можно купить билеты в кино

«Тинькофф Банк» запустил сервис покупки билетов в кино прямо в мобильном приложении Тинькофф. С сегодняшнего дня сервис доступен на платформе iOS, у пользователей Android он появится в ближайшее время.

Клиенты «Тинькофф Банка» могут теперь приобрести билеты на киносеансы в более чем 300 кинотеатрах в 90 городах России всего за пару кликов. Новая функция доступна клиентам «Тинькофф Банка» в разделе «Оплатить» в категории «Развлечения».

Пользователи мобильного приложения могут искать нужные сеансы по названию фильма или кинотеатра. Прямо в мобильном приложении им доступна афиша идущих в прокате фильмов, в которой можно узнать рейтинг кинокартин, почитать описание и посмотреть трейлеры. Также в этом разделе можно ознакомиться с афишей фильмов, которые скоро появятся в прокате.

Чтобы купить билет, нужно просто указать интересующий сеанс в кинотеатре и выбрать на схеме зрительного зала свободные места.

«Мы рады представить нашим пользователям возможность выбрать и купить билеты в кино прямо в мобильном приложении Тинькофф, которую мы реализовали в партнерстве с сервисом «Киноход». Сегодня Тинькофф Банк является одним из лидеров лайфстайл-банкинга в России и в мире, поэтому запуск продажи билетов в кино в мобильном приложении наряду с бронированием ресторанов стал логичным продолжением развития экосистемы Тинькофф. В ближайшее время мы планируем запуск новых интересных возможностей внутри наших банковских продуктов», — сказал Максим Евдокимов, вице-президент «Тинькофф Банка» по развитию мобильных сервисов.