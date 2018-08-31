«Тинькофф мобайл» и «Яндекс.Музыка» запустили совместную подписку

«Тинькофф мобайл» запустил для своих клиентов подписку на популярный стриминговый сервис «Яндекс.Музыка».

Абоненты «Тинькофф мобайл», подключившие подписку, получат доступ к десяткам миллионов треков, безлимитный интернет-трафик, а также возможность слушать музыку без рекламы.

Оформить подписку на «Яндекс.Музыку» можно в приложении Tinkoff Mobile, используя учетную запись «Яндекса». Новым пользователям «Яндекс.Музыки» доступен бесплатный период в 30 дней. После его окончания стоимость услуги составит 169 руб. в месяц. Мобильный интернет не тарифицируется при прослушивании музыки со смартфона как в мобильном приложении «Яндекс.Музыка», так и в веб-версии.