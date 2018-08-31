«Балтинвестбанк» запустил в эксплуатацию скоринг 4Score Auto от БКИ «Эквифакс»

«Балтинвестбанк» завершил переход на новую скоринговую модель 4Score Auto, разработанную БКИ «Эквифакс».

Продуктовый скоринг 4Score был разработан с учетом нюансов поведения заемщика при принятии кредитных решений о предоставлении разных видов кредитов. Построение было проведено на базе внушительного массива данных, которые аккумулирует БКИ «Эквифакс». Отличительной чертой данной модели является сегментация потока заявок на уровне скоринговых карт и точное попадание в продуктовую группу, что минимизирует вероятность усреднения оценок. Благодаря включению в модель уникальных данных, в том числе недоступных банкам параметров кредитной истории, 4Score отличается высокой разделяющей способностью, что подтверждается значением коэффициента gini на уровне 60%, а по отдельным продуктам - достигает 70%.

Елена Кондратюк, председатель правления «Балтинвестбанк», отметила: «Кредитование на покупку подержанных автомобилей - одно из приоритетных направлений деятельности Балтинвестбанка, поэтому основной задачей стало усиление качества оценки кредитных рисков именно в этом сегменте. После тщательного анализа и всестороннего тестирования нами было принято решение о переходе с действующего скоринга БКИ «Эквифакс» Application PD на скоринговую модель 4Score Auto, которая полностью отвечает нашим требованиям и показывает более высокую предсказательную способность, а также стабильность модели на больших временных промежутках. Особенностью перехода на скоринговую модель 4Score Auto стало моментальное, <бесшовное> переключение, что позволило системе принятия кредитных решений функционировать без перебоев и в полном объёме».

Олег Лагуткин, генеральный директор, БКИ «Эквифакс», сказал: «С начала 2018 года мы наблюдаем активный рост сегмента автокредитования на российском рынке: существенно увеличиваются как объемы и количество выданных автокредитов, так и величина средней суммы кредита. Согласно статистике сейчас около трети всех автокредитов приходятся на покупку автомобилей с пробегом, это очень перспективное направление. С Балтинвестбанком мы сотрудничаем давно и плодотворно и нам особенно приятно предложить нашим клиентам принципиально новый продукт, соединивший в себе инновационный подход и все разнообразие, силу данных рынка, накопленных в БКИ «Эквифакс». Модель 4Score отличает гибкость, многофункциональность, а также возможность адаптировать ее под конкретные задачи кредитной или страховой организации».