R-Style Softlab реализовала поддержку УФЭБС версии 2018.4.1 в АБС RS-Bank

R-Style Softlab адаптировала автоматизированную банковскую систему АБС RS-Bank v. 5.5 в части изменения форматов электронных платежных документов в соответствии с требованиями Альбома «Унифицированные форматы электронных банковских сообщений для безналичных расчетов» версии 2018.4.1. Новые форматы вступают в силу с 1 октября 2018 г.

Выполненные в системе доработки затронули алгоритм выгрузки сообщений в ЦБ РФ и форматы платежей.

«Ни для кого не секрет, что чем больше времени затрачивается на тестирование, тем более качественным получается итоговое решение, — отметил Ринат Каримов, директор департамента банковского ПО RS-Bank, заместитель генерального директора R-Style Softlab. — Именно поэтому нам было так важно как можно раньше предоставить доработки клиентам. Теперь у них будет больше месяца, чтобы подготовиться к переходу на новые форматы УФЭБС».