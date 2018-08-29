МКБ финансирует продажу прав на лицензионное ПО

Московский Кредитный банк приступил к финансированию поставщиков программного обеспечения (ПО) на российском рынке ИТ-услуг.

Московский Кредитный банк выступил факторинговым партнером IT-компании при заключении сделки по передаче прав на использование ее программного продукта заказчику.

Использование факторинга в сделках с продажей прав на лицензионное ПО позволит расширить возможности IT-компаний по предоставлению отсрочки платежа своим покупателям, что в свою очередь улучшит их конкурентные преимущества на рынке.

«Сегодня залогом успешного развития любого бизнеса является его опора на информационные технологии. Многие российские компании стали уделять существенное внимание вопросам легального использования ПО. Поэтому факторинг в Московском Кредитном банке готов предложить корпоративным клиентам удобный продукт – финансирование сделок на приобретение лицензионного ПО», - отметил начальник управления факторинга Московского Кредитного банка Кирилл Покровский.