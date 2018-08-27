S7 Airlines и «Газпромнефть-аэро» впервые в России осуществили заправку самолета через смарт-контракт на основе блокчейн

S7 Airlines, крупный российский авиаперевозчик, совместно с оператором «Газпромнефть-аэро» и Альфа-банком сообщили о проведении первой в России заправки воздушного судна с использованием цифровых смарт-контрактов на основе технологии блокчейн. Новая технология позволит авиакомпаниям повысить скорость расчетов и минимизировать финансовые риски участников сделки, не требуя предоплаты и банковских гарантий.

На основании цифрового смарт-контракта в системе AFSC (Aviation fuel smart contracts) S7 Airlines согласовывает предварительный объем топлива и его цену. Эти данные используются для назначения технического задания водителю топливозаправщика в аэропорту. После того как командир воздушного судна запросит у оператора точный объем топлива, необходимый для выполнения рейса, в банк авиакомпании направляется онлайн-заявка для резервирования соответствующей суммы на счете. Моментальное подтверждение из банка дает старт заправке.

По окончании заправки средства списываются, а в коммерческие службы S7 Airlines и поставщика топлива передаются отчетные документы. Весь процесс занимает 60 секунд. Сегодня первым заправку воздушного судна через смарт-контракт опробовал экипаж рейса S7 3013 Новосибирск – Красноярск в международном аэропорту Толмачево.

«S7 Airlines анализирует и при достаточной обоснованности внедряет перспективные технологии, в том числе блокчейн. Мы первыми начали использовать смарт-контракты для проведения сделок-аккредитивов. После этого разработали блокчейн-платформу для автоматизации торговых операций между несколькими контрагентами и запустили на ней сервис для взаиморасчетов с агентами, осуществляющими продажу авиабилетов. Наш очередной шаг – сервис для автоматизации расчетов за топливообеспечение. Это автоматизированная торговая операция между тремя сторонами: банком, авиакомпанией и топливозаправщиком. По факту заправки самолета по предустановленным правилам осуществляется сверка и списание средств. Технология позволяет повысить прозрачность взаиморасчетов, отказаться от рядя ручных операций и ускорить процессы», – сказал Павел Воронин, заместитель генерального директора по информационным технологиям S7 Group.

«Этот проект стал важным этапом развития блокчейн-платформы Альфа-банка. Мы видим огромный потенциал в технологии смарт-контрактов – с их помощью мы способны эффективно решать задачи, чрезвычайно сложные для традиционных банков, и обеспечить максимально выгодное и быстрое обслуживание наших клиентов», – отметил член правления Альфа-банка, соруководитель блока «Корпоративно-инвестиционный банк» Максим Першин.

«Газпромнефть-аэро» как отраслевой лидер не только выступает проводником международных стандартов IATA по авиатопливному обеспечению в России, но и активно внедряет лучшие мировые практики и инновационные решения, направленные на повышение эффективности бизнеса. Использование этой технологии во взаиморасчетах авиакомпаний и топливных операторов даст новый импульс развитию всей авиационной отрасли», – отметил генеральный директор «Газпромнефть-аэро» Владимир Егоров.

Все операции производятся только по схеме, утвержденной участниками цифрового смарт-контракта, что повышает прозрачность расчетов.