Mastercard объявил о начале тестирования сервиса денежных переводов на базе технологии токенизации

Россия стала первым рынком, на котором Mastercard протестирует новый цифровой сервис – безналичные переводы с применением технологии токенизации. Первыми опробовать решение через приложение Samsung Pay могут держатели карт Mastercard ряда российских банков. Сервис работает с применением технологии токенизации на базе платформы Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Ожидается, что в тестировании примут участие 5 тыс. держателей карт Mastercard. Банком-эквайером сервиса выступает ВТБ. В рамках тестирования у пользователей есть возможность через приложение поделиться своими отзывами о новом интерфейсе сервиса, которые могут быть учтены при коммерческом запуске продукта в России.

Благодаря новому сервису пользователи могут безналично перевести друг другу деньги с карты на карту Mastercard, токенизированными в приложении Samsung Pay. Также, новый сервис поддерживает «классические» переводы с добавленной в приложение карты на любую карту – независимо от того, является ли получатель пользователем приложения и смартфона Samsung. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно просто провести снизу-вверх по экрану смартфона для вызова приложения, выбрать привязанную карту или для токенизированных карт – токен, который также высвечивается в списке на экране, указать мобильный номер абонента и совершить перевод буквально в пару кликов. Получатель в течение 5 дней может решить, на какую карту или токен ему будут зачислены деньги.

Новый сервис мобильных денежных переводов защищен передовыми разработками Mastercard в сфере безопасности, в частности, технологией токенизации Mastercard Digital Enablement Service (MDES). Для пользователей переводов сохраняется тот же уровень удобства и безопасности, как и при совершении платежей картами Mastercard в приложении Samsung Pay. При токенизации номер карты не хранится ни на мобильном устройстве, ни на серверах производителя смартфонов, ни у торгового предприятия. Вместо этого при подключении карты Mastercard к мобильному платежному сервису создается уникальный токен – 16-значная комбинация цифр, привязанная именно к платежному сервису на определенном устройстве.

«Уже более 20 лет Mastercard приносит в Россию самые передовые платежные технологии, способствуя развитию безналичной экономики. Именно держатели карт Mastercard первыми смогли воспользоваться Samsung Pay в 2016 г. Теперь у них появилась возможность первыми в мире оценить преимущества переводов из этого приложения с применением токенизации – это важный технологический шаг для обеспечения единого пользовательского опыта и стандарта при использовании различных платежных сервисов – от бесконтактных транзакций до денежных переводов», – сказал Дмитрий Тартышев, директор по развитию бизнеса Mastercard в России.