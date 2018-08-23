Сбербанк и ФТС России запустили оплату таможенных штрафов

Сбербанк и Федеральная таможенная служба (ФТС России) реализовали возможность оплаты таможенных штрафов через мобильное приложение, «Интернет-банк Сбербанк Онлайн», а также устройства самообслуживания Сбербанка.

Для запуска оплаты через онлайн-сервисы и устройства самообслуживания Сбербанка был настроен автоматический обмен данными о начисленных штрафах посредством Государственной информационной системы государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП).

Найти и оплатить штраф можно с помощью сканирования штрих-кода с квитанции таможенного органа или с помощью уникального идентификатора начисления (УИН). В обоих случаях система автоматически подгружает все необходимые реквизиты платежа и сумму штрафа.

После оплаты штрафа данные об этом факте незамедлительно поступают в ГИС ГМП: клиент Сбербанка может легко проверить, что его штраф зачтен, а ФТС России – получить информацию о погашении. Партнерство Сбербанка и ФТС России позволило предоставлять клиентам новое качество сервиса. Платежи, традиционно совершаемые в отделении Сбербанка, теперь очень просто осуществлять самостоятельно в «Интернет-банке Сбербанк Онлайн» или в устройстве самообслуживания.