«ВТБ Форекс» запустил сервис по расчету индекса настроений трейдеров

«ВТБ Форекс» объявил о том, что с 22 августа 2018 г. на официальном сайте сервиса стал доступен сервис «Индекс настроений трейдеров».

Новый сервис отражает актуальные на текущий момент времени инвестиционные тренды действующих клиентов «ВТБ Форекс»: объем, количество и долю открытых позиций по наиболее популярным инструментам. Этот сервис поможет клиентам компании лучше ориентироваться на рынке Форекс и определить свою инвестиционную стратегию.

Генеральный директор «ВТБ Форекс» Александр Сокологорский отметил: «Наша основная цель – это наращивание клиентской базы и повышение уровня обслуживания клиентов, в том числе с помощью создания различных сервисов. «Индекс настроений трейдеров» может выступить прекрасным помощником в принятии инвестиционных решений. Воспользоваться сервисом сможет любой посетитель сайта компании».

«ВТБ Форекс» – первый лицензированный форекс-дилер из банковского сектора. По результатам 2 квартала 2018 года является лидером среди форекс-дилеров России по числу клиентов, количеству торговых операций и торговому обороту.