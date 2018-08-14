«Тинькофф Финтех Школа» набирает студентов в городах России

«Тинькофф Банк» открывает набор студентов в шестую по счету «Тинькофф Финтех Школу» для аналитиков и разработчиков. На этот раз бесплатные занятия будут проходить в пяти городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Рязани.

«Тинькофф Финтех Школа» – запущенный в 2016 году образовательный проект для студентов и недавних выпускников. Лекции и практические семинары проводят вице-президенты и ведущие специалисты банка. Они рассказывают о современных технологиях в финансовой сфере, мобильном банкинге, социальных сетях, искусственном интеллекте, блокчейне и криптовалюте.

Обучение в «Финтех Школе» бесплатное и состоит из двух частей. Помимо теоретического курса «Финтех-тренды» студентов ждет практический курс по одной из выбранных дисциплин: «Управление рисками», «Системное администрирование», «Диалоговые системы», Scala, Frontend, iOS, Android или QA Automation.

Чтобы стать студентом Тинькофф Финтех Школы, необходимо зарегистрироваться на сайте fintech.tinkoff.ru и подать заявку на интересующий курс. Сдать вступительный онлайн-экзамен можно в любое время с 3 сентября (с 12:00) по 10 сентября (до 23:59).

Занятия в шестой «Финтех Школе» начнутся 17 сентября и продлятся до середины декабря. Они будут проходить в вечернее время 1-2 раза в неделю по 2-3 часа каждое в зависимости от выбранной программы. Выполнение домашнего задания будет занимать 10-15 часов в неделю.

Все выпускники «Тинькофф Финтех Школы» получат сертификаты об окончании и подарки. Студентов, успешно окончивших обучение, «Тинькофф Банк» пригласит на собеседование для возможной работы или стажировки. В 2018 году к команде «Тинькофф Банка» уже присоединились 34 выпускника Финтех Школы.