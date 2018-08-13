Клиенты НПФ Сбербанка смогут воспользоваться личным кабинетом через «Сбербанк онлайн»

НПФ Сбербанка сообщил, что клиенты теперь могут авторизоваться в личном кабинете под логином и паролем своего аккаунта в веб-версии «Сбербанк онлайн», нажав кнопку «Войти через Сбербанк». Новые клиенты фонда, у которых еще нет личного кабинета, но уже есть «Сбербанк онлайн», могут создать учетную запись в личном кабинете всего за одну минуту. Этот сервис позволяет упростить процесс регистрации новых клиентов и сократить время на авторизацию существующих клиентов в личном кабинете фонда.

«Модернизация и развитие клиентских сервисов и услуг – одни из главных направлений работы НПФ Сбербанка, – рассказал и.о. Генерального директора НПФ Сбербанка Александр Прокопенков. – Нынешнее нововведение сэкономит время клиента и позволит ему пользоваться привычной авторизацией через интернет-банк. Мы постоянно работаем над развитием сервиса личный кабинет, и в перспективе планируем перевести все возможные клиентские процессы в цифровой формат».

Сегодня более 1,2 млн. клиентов НПФ Сбербанка являются пользователями личного кабинета. С его помощью можно отслеживать состояние пенсионных счетов по договорам ОПС и НПО (включая корпоративные программы), получать электронные копии договоров, уплачивать пенсионные взносы онлайн, оформлять заявления на выплаты пенсий. Также в личном кабинете можно оформить подписки на смс-информирование и получать информацию о событиях (поступление взноса, начисление дохода и т.д.) по договору в режиме онлайн.