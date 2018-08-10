Решения «Диасофт» Flextera для взаимодействия с ЕСИА и ЕБС успешно прошли пилотные испытания

«Диасофт» сообщил о выпуске новых компонентов Flextera – «Взаимодействие с ЕСИА» и «Взаимодействие с ЕБС». Данные решения помогут кредитным организациям выполнить требования Федерального закона № 482-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Закон запускает механизм удаленной идентификации клиентов кредитной организации и устанавливает порядок проведения полной удаленной биометрической идентификации (ЕБС) через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Решение Flextera «Взаимодействие с ЕСИА» поддерживает полный комплекс бизнес-процессов, обеспечивающий работу с ЕСИА: от поиска и удаления учетных записей пользователей до регистрации новой учетной записи, подтверждения личности гражданина и внесения информации о ребенке.

Для регистрации биометрических данных с использованием ЕСИА «Диасофт» разработал решение Flextera «Взаимодействие с ЕБС». В его функционал входят такие бизнес-процессы, как поиск подтвержденной учетной записи, снятие биометрических данных (изображение лица, голос) и передача данных в ЕБС для регистрации.