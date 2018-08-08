Сбербанк инвестирует 27 миллионов рублей в шесть стартапов внутреннего акселератора

В Сбербанке прошел финал первой волны внутреннего корпоративного акселератора Sber#Up. шесть проектов, созданных сотрудниками, привлекли 27,1 млн руб. инвестиций от банка.

Проект SportMe получит 6 млн руб. инвестиций. Это платформа бронирования тренировок, залов и соревнований для сотрудников корпораций. Здесь можно создать корпоративную программу вовлечения в регулярные занятия спортом и предложить дополнительные сервисы для ЗОЖ (питание, медицина, ДМС). Sport.me зарабатывает на продаже пакетов услуг корпорациям и комиссии, которую сервис удерживает с тренеров.

«Персональная BigData» привлекла 2 млн руб. Сервис по привлечению клиентов в торговые точки микробизнеса при помощи точного подбора аудитории. В проекте используется анализ больших данных и технологии искусственного интеллекта. Модель монетизации — оплата за привлеченных клиентов.

В проект StilusBot Сбербанк инвестирует 4,5 млн руб. Онлайн-платформа по управлению своим стилем, где можно получить персональную консультацию стилиста, правильно подобрать элементы одежды в процессе покупки или выбора из существующего гардероба. Сервис позволяет в режиме онлайн получить рекомендации стилиста по представленным фотографиям.

Компания PayZakat привлекла 5 млн руб. Платформа для сбора и распределения обязательных и добровольных платежей, собираемых мусульманским сообществом в пользу неимущих и нуждающихся. С помощью чат-ботов в социальных сетях пользователи рассчитывают платеж (закят, закят аль фитр и закят аль адха), распределяют его между благотворительными фондами и выбирают проекты для пожертвования.

Стартап GetMeBack собрал 4 млн руб. Платформа-конструктор цифровых программ лояльности, которая помогает отказаться от пластиковых карт лояльности, заменив их на собственное мобильное приложение с бонусной системой, рассылками и сбором отзывов.

Сервис Start-up@Check-up получит от Сбербанка 5,6 млн руб. Онлайн-сервис по расчету рентабельности бизнеса на основе Big Data Сбербанка (данных о локации, виде деятельности, типе бизнеса, способе финансирования и др). Клиент заходит на сайт, выбирает вид деятельности и место ведения бизнеса, вносит объем инвестиционных затрат и плановые показатели продаж. Сервис рассчитывает структуру предстоящих затрат, уровни рентабельности, показатели эффективности по данному виду бизнеса в выбранном регионе. Моделируя различные сценарии, пользователь может изменить локацию или вид деятельности и другие предпосылки проекта, чтобы выбрать оптимальный вариант для инвестирования.

Еще один проект — робот для сканирования и оцифровки скрепленных и не скрепленных документов RoboScan — не получит инвестиции, но Сбербанк поможет его реализовать. Между стартапом и банком будет выстроено сотрудничество.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, сказал: «Ежегодно в России проходит около 180 венчурных сделок. Сегодня мы позитивно повлияли на эту статистику, ведь шесть сделок Сбербанка со стартапами — это 3 % всего российского венчурного рынка».

Внутренний акселератор Sber#Up — программа, в которой любой сотрудник Сбербанка может получить поддержку для создания собственного ИТ-бизнеса. На первом этапе организаторам поступило 575 заявок. На втором этапе участники проходили обучение, общались с состоявшимися предпринимателями и анализировали рынок. Семинары и отраслевые консультации проходили во внерабочее время, чтобы стартаперы могли не отрываться от основной работы. В третий этап вышли самые сильные команды, которые подтвердили спрос на свои продукты. Они должны были за 2 месяца разработать прототип проекта и привлечь первых клиентов.

До финала дошли 12 команд. 7 августа они представили свои идеи перед жюри, которое состояло из топ-менеджеров Сбербанка и частных венчурных инвесторов.

Sber#Up — первая попытка Сбербанка работать с проектами на ранней стадии. Цель акселератора — поддержать проекты, которые станут частью экосистемы банка в рамках «Стратегии 2020».

К разработке программы акселерации Сбербанк привлек Бизнес-инкубатор ВШЭ. Это 3-й в Европе и 7-й в мире бизнес-инкубатор по работе со стартапами, находящимися на ранней стадии развития.

Михаил Эрман, директор Бизнес-инкубатора ВШЭ, отметил: «Опыт Сбербанка по запуску корпоративного акселератора можно считать успешным, потому что изначально была поставлена четкая цель — найти внутренних предпринимателей, которые готовы делать самостоятельные проекты, комплиментарные экосистеме банка. С этой точки зрения привлечение самих сотрудников — лучший вариант, ведь они знают про возможности, потребности и особенности банка лучше всех. Кроме того, подобный подход помогает избежать "утечки мозгов", когда менеджеры, заинтересованные в запуске своего дела, уходят и никакой синергии стартапа и корпорации не происходит».