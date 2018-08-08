Банк «Восточный» начал прием карт Union Pay во всех банкоматах своей сети

Банк «Восточный», в рамках сотрудничества с UnionPay International (UPI), начал прием карт платежной системы UnionPay в своей банкоматной сети, которая насчитывает около 700 устройств по всей России.

«Для России, особенно для Дальнего Востока, где наиболее широко представлен наш банк, развитие партнерских отношений с Китаем является важным залогом экономического роста. Банк «Восточный» в этом году начал сотрудничать c несколькими китайскими банками. Логичным шагом в укреплении интеграции банка «Восточный» с китайскими партнерами стало соглашение с платежной системой UnionPay. Теперь держатели карт UnionPay смогут получать банковские услуги в сети банкоматов банка «Восточный» – одной из наиболее многочисленных на Дальнем Востоке. В скором времени банк «Восточный» начнет и эмиссию карт UnionPay», – отметил Дмитрий Левин, председатель правления банка «Восточный».

UnionPay International (UPI) является дочерней компанией UnionPay и сосредоточена на росте и поддержке глобального бизнеса UnionPay за пределами Китая. В партнерстве с более чем 1800 финансовыми институтами по всему миру, UPI предоставляет возможность использовать карты для оплаты товаров, услуг и снятия наличности в 170 странах мира. Карты UnionPay эмитируются в более чем 48 странах, включая Россию. UPI обеспечивает высококачественные, экономически эффективные и безопасные трансграничные платежные услуги для крупнейшей в мире клиентской базы держателей карт, обеспечивая удобные местные услуги быстрорастущему числу глобальных держателей карт UnionPay и торгово-сервисных предприятий.