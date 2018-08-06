В финал внутреннего акселератора Сбербанка Sber#Up вышли 12 проектов

Определены финалисты внутреннего акселератора Sber#Up, который Сбербанк проводит совместно с Высшей школой экономики (ВШЭ). Из 575 поступивших заявок были отобраны 12 проектов, авторы которых 7 августа выступят на демонстрационном дне и получат возможность привлечь инвестиции.

13 недель команды акселератора работали над рабочим прототипом (MVP, minimum viable product), изучали целевую аудиторию своего продукта и спрос на него. Со стартапами занимались трекеры — сотрудники ВШЭ с предпринимательским опытом, которые анализировали успехи команды и подсказывали дальнейшие шаги.

«Цифровая управляющая компания» — сервис для оптимизации управления портфелем недвижимости. Разрабатывает стратегию использования каждого объекта недвижимости с учетом региональных особенностей.

«Персональная Big Data» — платформа таргетированной рекламы на основе больших данных для микробизнеса в сфере B2C. Данные предоставляются партнерами — крупными владельцами данных.

Docophilla — сервис автоматизированной обработки документов. С помощью оптического распознавания символов и нейронных сетей обрабатывает документы без участия человека.

Living Space Organizer — мобильное приложение для описи личных вещей. Чтобы сохранить вещь в архиве, нужно сфотографировать ее и указать, где она хранится. Приложение в смартфоне напомнит, куда вы положили эту вещь.

Stilus — онлайн-платформа по управлению своим стилем, где можно получить персональную консультацию стилиста, правильно подобрать элементы одежды и купить подходящий вашему стилю товар по специальной цене.

Payzacat — решение для выплаты обязательных («закят») и добровольных отчислений для мусульман.

GetMeBack — конструктор программ лояльности. С его помощью клиент — владелец ресторана, салона красоты и т. д. — может быстро выпустить собственное мобильное приложение с программой лояльности.

RoboScan — сервис автоматического сканирования документов. Система, состоящая из робота-манипулятора, сканера и «умных» лотков, отсканирует любые офисные документы, в том числе «сшитые».

Start-up-Check-up — сервис анализа бизнес-идей. Позволяет рассчитать бизнес-план и предлагает несколько сценариев развития собственного дела.

«Облачное казначейство» — набор облачных SaaS-сервисов (software as a service) для оптимизации операций казначейства в крупных компаниях. В сервисах будут использованы интеллектуальные рекомендательные алгоритмы. Планируется интеграция с основными ERP-системами (enterprise resource planning): SAP, OEBS, 1C и API основных банков, включая Сбербанк.

SportMe — платформа бронирования тренировок, залов и соревнований для сотрудников крупных компаний. На платформе можно запустить корпоративные программы вовлечения сотрудников в регулярные занятия спортом на работе и дома.

Вице-президент, руководитель дирекции развития цифрового бизнеса Сбербанка Марк Завадский отметил: «Чтобы получить возможность выступить на демо-дне, команды должны были выпустить MVP и привлечь первых клиентов. Все проекты, которые вышли в финал, имеют либо уже оплачивающих услугу клиентов, либо соглашения о намерениях с компаниями».

Демо-день пройдет 7 августа в Agile Home Сбербанка на Кутузовском проспекте, 32. Финалисты выступят с питчем перед жюри в лице топ-менеджеров банка, частных венчурных инвесторов и экспертов ВШЭ. Победители получат инвестиции от Сбербанка в размере до 10 млн рублей.

Сбербанк запустил корпоративный акселератор Sber#Up совместно с Высшей школой экономики в марте 2018 года. Проект направлен на создание стартапов в сфере электронной медицины, образования, финтеха, отдыха, электронной коммерции, сервисов для бизнеса, новых технологий и других сфер цифрового бизнеса, которые войдут в экосистему банка.