«Почта Банк» запустил сервис бесконтактных платежей Apple Pay

«Почта Банк» объявил о том, держатели карт Visa банка получили возможность пользоваться Apple Pay – платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, обеспечивая скорость и удобство.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение «Почта Банк Онлайн» (начиная с версии 3.0.X) или Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта.

При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

«Мы постоянно стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли пользоваться самыми современными и удобными платежными сервисами. Уверена, что будущее за такими бесконтактными платежами, как Apple Pay, ведь для этого не нужно иметь карту под рукой, а телефон всегда с собой. Клиенты Почта Банка, у которых нет карты VISA, могут мгновенно оформить в онлайн-банке бесплатную виртуальную карту VISA, добавить ее в Apple Pay и пользоваться всеми преимуществами и возможностями сервиса», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка» Анастасия Масленникова.