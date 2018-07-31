«Почта Банк» запустил сервис бесконтактных платежей Apple Pay

ИТ в банках
мобильная версия
, Текст: Владимир Бахур

«Почта Банк» объявил о том, держатели карт Visa банка получили возможность пользоваться Apple Pay – платежным инструментом, который полностью меняет сферу мобильных платежей, обеспечивая скорость и удобство.

Безопасность и конфиденциальность лежат в основе Apple Pay. При добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учётной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный Элемент» вашего устройства. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически.

Apple Pay просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение «Почта Банк Онлайн» (начиная с версии 3.0.X) или Wallet. В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздними моделями, а также с Apple Watch.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним касанием пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID. Теперь больше нет необходимости вручную заполнять большие документы с контактными данными или повторно вводить данные о доставке и выставлении счёта.

При оплате покупок в приложениях или в Safari, Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Вы также можете пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платёж со своего iPhone 6 или более новой модели, либо прямо с Apple Watch, а также касанием пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.

«Мы постоянно стремимся к тому, чтобы наши клиенты могли пользоваться самыми современными и удобными платежными сервисами. Уверена, что будущее за такими бесконтактными платежами, как Apple Pay, ведь для этого не нужно иметь карту под рукой, а телефон всегда с собой. Клиенты Почта Банка, у которых нет карты VISA, могут мгновенно оформить в онлайн-банке бесплатную виртуальную карту VISA, добавить ее в Apple Pay и пользоваться всеми преимуществами и возможностями сервиса», – отметила член правления, директор по развитию электронного бизнеса «Почта Банка» Анастасия Масленникова.

Технологии, которые изменят рынок платежных услуг Как кассовая реформа изменит российскую розницу Как заставить серверы работать на полную мощность