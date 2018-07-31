Банк «Зенит» подключил сервис бесконтактной оплаты Google Pay для держателей Mastercard

Банк «Зенит» запустил сервис бесконтактной оплаты Google Pay. Держатели карт Mastercard, выпущенных банком, смогут использовать в повседневных расходах быстрый, удобный и безопасный способ оплаты. Google Pay работает на всех современных мобильных устройствах с функцией NFC (Near Field Communication) на базе операционной системы Android.

С помощью Google Pay клиенты банка смогут совершать покупки онлайн и офлайн: в магазинах с терминалами бесконтактной оплаты, а также в интернете и в мобильных приложениях.

Чтобы начать пользоваться платежным инструментом, клиенту необходимо добавить свою кредитную или дебетовую карту в приложение Google Pay, либо зайти на сайт payments.google.com и привязать к нему свою банковскую карту Mastercard. Для оплаты достаточно разблокировать мобильное устройство и поднести его к терминалу. Звуковой сигнал даст понять, что оплата прошла успешно. Google Pay позволяет проводить три транзакции подряд на сумму до 1 тыс. руб. каждая без разблокировки телефона, на четвертой пользователю будет необходимо разблокировать телефон. Счетчик обнуляется каждый раз при оплате с разблокированным устройством.

Google Pay гарантирует безопасность и конфиденциальность данных пользователей. При оплате через сервис номер банковской карты покупателя не передается продавцу. Вместо этого, карте присваивается номер виртуального счета – уникальная комбинация из 16-ти цифр, которая будет использоваться для выполнения транзакций. Он не совпадает с номером карты и обеспечивает безопасность личных данных.

«Быстрота и удобство покупок без использования кошелька – одно из основных требований современного клиента любого банка, – сказал Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления банка "Зенит". – Наличие сервисов бесконтактной оплаты для мобильных устройств на базе Android и iOS позволяет держателям карт банка "Зенит" оплачивать покупки с помощью мобильных устройств. Мы продолжим развивать мобильные сервисы, чтобы расширить перечень новейших платежных услуг, доступных нашим клиентам».