В июне 2,4 тыс. пассажиров приняли участие в акции «Аэроэкспресс» и UnionPay

«Аэроэкспресс» и UnionPay подвели первые итоги акции, проходившей в июне 2018 г. В акции приняли участие около 2,4 тыс. пассажиров.

80% от общего количества участников акции – пассажиры «Аэроэкспресс», прилетающие и улетающие из аэропорта Шереметьево. Воздушная гавань обслуживает рейсы в Китай авиакомпаний Аэрофлот, Air China, Hainan Airlines, China Eastern.

«Совместная акция «Аэроэкспресс» и UnionPay была запущена в начале июня. Мы рады отметить, что по итогам первого месяца проведения акция востребована среди пассажиров компании. Для нас важно предоставить путешественникам возможность пользоваться привычными способами оплаты, в том числе использовать банковские карты любых платежных систем», - отметил исполняющий обязанности генерального директора «Аэроэкспресс» Михаил Ковальский.

В рамках акции стоимость поездки на «Аэроэкспресс» для держателей карт UnionPay составляет 1 руб. при условии бесконтактной оплаты билета через турникет. Предложение действует для поездок в вагонах стандартного класса на всех направлениях движения поездов «Аэроэкспресс» с июня по август 2018 г.

Акция организована при поддержке Банка ВТБ, осуществляющего эквайринговое обслуживание карт на турникетах «Аэроэкспресс».