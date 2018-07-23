Рокетбанк распознает паспорта в видеопотоке и на изображениях с помощью технологии Smart Engines

Технология распознавания удостоверяющих документов Smart IDReader внедрена в мобильное приложение и серверную инфраструктуру Рокетбанка. С помощью решения Smart Engines банк автоматизирует ввод данных при первичной идентификации новых клиентов по паспорту РФ.

Рокетбанк — это полностью мобильный банковский сервис, работа с которым организована через специальное приложение для смартфонов и планшетов. Для того чтобы стать клиентом банка нужно заказать карту, заполнив анкету на сайте или в мобильном приложении.

Возможность распознавания паспорта РФ и других стран доступна в мобильном приложении для представителей Рокетбанка на устройствах на базе iOS и Android. Для того чтобы ввести данные клиента представитель сканирует паспорт с помощью камеры смартфона. Распознавание документа с помощью Smart IDReader идет в видеопотоке и занимает всего несколько секунд.

Безопасность работы с персональными данными в Smart IDReader в мобильных приложениях достигается за счет того, что всех вычисления при распознавании выполняются на телефоне и используется только его оперативная память устройства. Программа не хранит, не создает копий и не передает персональные данные на обработку в облако или на внешний сервер.

При заполнении анкеты на сайте пользователь загружает изображения своих документов, которые по защищенным каналам передаются на обработку на сервер Рокетбанка. Там сервис, реализованный на базе Smart IDReader, находит документы на изображении, определяет тип каждого документа и распознает на нем всю необходимую информацию.

Поступившая заявка обрабатывается в соответствии с внутренними требованиями банка и клиенту доставляется банковская карта. После активации карты в мобильном банке Рокетбанка клиенту становятся доступны открытие вкладов, денежные переводы, оплата услуг и оформления договоров страхования для путешествий по России и за рубежом.

«Рокетбанк один из самых успешных проектов в банковской сфере, который на практике реализовал принципы дистанционного обслуживания. Мы рады, что наши продукты могут помочь банку повысить качество и удобство работы с клиентами», – сказал генеральный директор Smart Engines к.т.н. Владимир Арлазаров.

«Мы активно следим за инновациями и выбираем решения, которые делают наш мобильный банк более технологичным и дружелюбным для клиентов. Распознавание паспорта РФ с помощью технологии Smart Engines позволяет быстрее обрабатывать данные клиентов и открывать банковские счета», – отметила Директор по клиентским операциям Рокетбанка Инга Лабахуа.