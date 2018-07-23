«МСП банк» и «Диасофт» перевели расчетную инфраструктуру банка на платежную систему Банка России

«Диасофт» и «МСП Банк» сообщили об успешном завершении проекта по переводу расчетной инфраструктуры банка на платформе Flextera на перспективную платежную систему Банка России. Этот проект стал успешным примером практического применения принципов agile в организации работы команды.

Проект был инициирован руководством «МСП Банка» в связи с необходимостью выполнения требований Банка России, изложенных в Положении от 06.07.2017 г. № 595-П «О платежной системе Банка России». В реализации проекта были использованы предложенные «Диасофт» agile-технологии – перспективная модель взаимодействия и гибкой координации работы проектных команд.

«Быстрая реализация большого объема функциональных изменений в продуктах Flextera "Расчеты", "Расчетный центр" и других смежных системах, выполнение всех требований заказчика к качеству, высокой работоспособности и надежности целевого решения, гибкое управление проектными работами в результате практического применения принципов Agile Manifesto – все это позволяет отнести проект в "МСП Банке" к разряду уникальных», – сказал Сергей Добриднюк, руководитель проекта, директор по исследованиям и инновациям компании «Диасофт».

Инициаторы проекта на практике убедились в эффективности адаптивного метода работы agile-команды.

«Проект реализован по аgile-методологии, в четком соответствии с намеченными планами. Участники совместной проектной команды вложили свои знания и опыт в работу на результат – сегодня банк успешно функционирует в новой платежной системе Банка России в соответствии с 595-П», – сказал Владислав Мартынов, директор департамента информационных технологий «МСП Банка».

Валентина Исаченкова, заместитель председателя правления «МСП Банка», отметила: «Выполнить такой проект без изменения стиля и технологий взаимодействия было невозможно. Мы приняли предложение компании "Диасофт" перейти на современные технологии гибкой разработки и использовали аgile-принципы в проектировании, внедрении, приемке и переводе систем в промышленную эксплуатацию. У нас получилось не на словах, а на практике построить высокоэффективную agile-команду. Мы оценили этот успешный опыт и планируем использовать agile-методы и в других проектах».

Выбранный подход к ведению проекта существенно сократил время, необходимое для доработки, внедрения, настройки и проверки банковских продуктов, способствовал оптимизации работы специалистов банка и компании «Диасофт». Одновременно с выполнением основных проектных работ были усовершенствованы и смежные продукты – унифицированы технологии работы с рублевыми и валютными платежными документами, повышено быстродействие основных расчетных цепочек.