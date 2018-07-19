Group-IB: За атакой на «ПИР Банк» стоит группировка MoneyTaker

Group-IB, международная компания, специализирующаяся на предотвращении кибератак и разработке продуктов для информационной безопасности, установила, что за атакой на российский «ПИР Банк» и попыткой хищения нескольких десятков миллионов рублей стоит преступная группа MoneyTaker. Инцидент произошел 3 июля с использованием АРМ КБР (автоматизированное рабочее место клиента Банка России). По заявлению банка, денежные средства выведены веерной рассылкой на пластиковые карты физических лиц в 17 банках из топ-50, большая часть денежных средств обналичена уже в ночь хищения. После этого злоумышленники попытались «закрепиться» в сети банка для подготовки последующих атак, однако вовремя были обнаружены специалистами Group-IB.

«В рамках произошедшего инцидента специалисты компании Group-IB в максимально короткие сроки помогли установить предполагаемый источник атаки, выстроить цепочку событий, а также локализовать проблему. На данный момент банк работает в штатном режиме, все рекомендации компании Group-IB применяются и будут применяться в работе банка, чтобы не допустить подобных инцидентов в будущем», — сказала Ольга Колосова, председатель правления «ПИР Банка».

Исследовав зараженные рабочие станции и сервера финансовой организации, криминалисты Group-IB собрали неопровержимые цифровые доказательства причастности к краже хакеров из MoneyTaker. В частности, экспертами были обнаружены инструменты, которые ранее уже использовала группа MoneyTaker для проведения атак на банки, вредоносные программы, позволяющее однозначно атрибутировать инцидент, IP-адреса, с которых проводилось управление вредоносными программами, а также сам метод проникновения в сеть. Рекомендации по предотвращению подобных атак направлены финансовым организациям — клиентам и партнерам Group-IB, в том числе в ЦБ России. MoneyTaker — преступная группа, специализирующаяся на целевых атаках на финансовые организации, которую раскрыли эксперты Group-IB в декабре прошлого года, опубликовав аналитический отчет: «MoneyTaker: полтора года ниже радаров». Основными целями хакеров в банках являются карточный процессинг и системы межбанковских переводов (АРМ КБР и SWIFT).

Как выяснили специалисты Group-IB, атака на «ПИР Банк» началась в конце мая 2018 г. Предполагаемой точкой входа стало скомпрометированное сетевое устройство (маршрутизатор), стоящее в одном из территориальных подразделений банка. На маршрутизаторе были настроены туннели, позволившие атакующим получить доступ в локальную сеть банка. В Group-IB подчеркивают: такой способ проникновения в сеть является характерным для группы MoneyTaker. Как минимум трижды хакеры уже использовался эту схему при атаках на банки, имеющие региональную филиальную сеть.

Для закрепления в системе банка и автоматизации некоторых этапов атаки хакеры MoneyTaker традиционно используют скрипты на PowerShell. Об этом методе эксперты Group-IB подробно писали в своем декабрьском отчете. Проникнув в основную сеть банка, злоумышленники смогли получить доступ к АРМ КБР (автоматизированному рабочему месту клиента Банка России), сформировать платежные поручения и отправить несколькими траншами деньги «в рейс» на заранее подготовленные счета.

Утром 4 июля, обнаружив многочисленные несанкционированные транзакции в общей сложности на несколько десятков миллионов рублей, сотрудники банка обратились к регулятору с просьбой о срочной блокировке корреспондентского счета и цифровых ключей электронной подписи (ЭП) АРМ КБР, однако оперативно приостановить все финансовые переводы не удалось. Большая часть украденных средств была переведена на несколько десятков карт крупнейших банков РФ и сразу же обналичена сообщниками хакеров – мулами (money mule), привлекаемыми к финальному этапу вывода денег из банкоматов.

Для затруднения реагирования на инцидент и дальнейшего его расследования, атакующие уничтожали следы пребывания в системе, характерным для MoneyTaker способом: на многочисленных компьютерах происходила очистка системных журналов операционной системы, журналов прикладных систем и удаление системных файлов. Однако криминалисты Group-IB пошагово восстановили все действия и инструменты злоумышленников: запуск сервисов через скрипты PowerShell для получения полного контроля над избранными рабочими станциями и серверами с помощью Meterpreter (Metasploit Framework), распространение по сети с помощью RDP, SMB, Dameware Mini Remote Control и Radmin и так далее.

Кроме этого, хакеры оставили на серверах ряд так называемых реверсшеллов — программ, которые из сети банка подключались к серверам злоумышленников и ожидали новых команд для возможности проведения повторных атак и доступа в сеть. Все это было выявлено сотрудниками Group-IB и удалено администраторами банка.

«С начала 2018 г. это далеко не первая успешная атака на российский банк, завершившаяся выводом денег — отметил Валерий Баулин, руководитель лаборатории компьютерной криминалистики Group-IB. — Нам известно, как минимум о трех подобных инцидентах, однако до завершения расследования раскрывать подробности мы не можем. Что касается схем вывода: у каждой группы, специализирующейся на целевых атаках – Cobalt и MoneyTaker (они наиболее активны в 2018 г.) – схема своя, она зависит от суммы и сценариев обнала, которые есть у хакеров. Нужно понимать, что атаки на АРМ КБР сложны в реализации и проводят их не часто, поскольку успешно "работать на машине с АРМ КБР" умеют далеко не все. Одной из крупнейших атак подобного рода остаётся инцидент образца 2016 г., когда хакеры МoneyTaker вывели порядка 120 млн рублей при помощи самописной одноименной программы».

Первая атака MoneyTaker была зафиксирована весной 2016 г., когда из банка США были похищены деньги в результате получения доступа к системе карточного процессинга STAR компании FirstData. После этого хакеры почти на 4 месяца «залегли на дно» и лишь в сентябре 2016 г. атаковали банки в России. На этот раз их целью стала АРМ КБР — российская система межбанковских переводов. В целом, за 2016 г. Group-IB зафиксировала 10 атак MoneyTaker в США, в Англии и России. С 2017 г. география атак сужается до России и США. В 2018 г. зафиксированы две атаки MoneyTaker в России.

MoneyTaker имеет свой неповторимый «почерк». Хакеры стараются оставаться незамеченными, используют «одноразовую» инфраструктуру, «бестелесные» программы и тщательно заметают следы своего присутствия. Их отличает уникальный набор инструментов (для закрепления в системе группа использует фреймворк Metasploit и PowerShell Empire).

Очевидно, что MoneyTaker представляет не меньшую угрозу, чем группа Cobalt, названная ЦБ главной угрозой российских банков. В связи с инцидентом в «ПИР Банк»е Group-IB предоставила рекомендации службам безопасности финансовых организаций о том, как минимизировать опасность, которую представляет эта группа. Поскольку в большинстве успешных атак MoneyTaker точкой входа являлись маршрутизаторы, необходимо, в первую очередь, проверить их на наличие актуальной прошивки, на возможность перебора паролей и способность оперативно обнаруживать факт изменения конфигурации маршрутизатора.

В декабрьском отчете Group-IB говорилось, что к тому времени на счету MoneyTaker были 16 атак в США, 3 – на банки России и 1 – на ИТ-компанию в Великобритании. В США средний ущерб от одной атаки составлял $500 тыс. В России средний объем выведенных средств – 72 млн. руб. Кроме денег, злоумышленники похищают документацию о системах межбанковских платежей, необходимую для подготовки дальнейших атак.