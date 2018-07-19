Банк «Авангард» подключился к сервису бесконтактной оплаты Google Pay

Банк «Авангард» объявил о доступности для клиентов оплаты при помощи Google Pay, в дополнение к объявленной ранее поддержке технологий бесконтактных платежей для держателей карт Visa и Mastercard банка.

Сервис Google Pay работает на всех современных мобильных устройствах с функцией NFC (Near Field Communication) на базе операционной системы Android.

Запуск Google Pay вместе с ранее подключенными банком сервисами бесконтактной оплаты для владельцев смартфонов на базе Android и iOs позволит практически всем держателям карт банка «Авангард» оплачивать покупки с помощью мобильных устройств. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать приложение Google Pay и добавить в него карту банка «Авангард».

С помощью сервиса можно совершать покупки в магазинах с терминалами, принимающими бесконтактные платежи, и в интернете. Для оплаты покупки достаточно разблокировать мобильное устройство и поднести его к терминалу.

Особенность сервиса Google Pay – возможность проведения платежей на незначительные суммы без разблокировки устройства. Можно провести не более 3 операций на сумму до 1000 рублей каждая, счетчик обнуляется каждый раз при осуществлении оплаты с разблокированным устройством.

Безопасность проведения операций обеспечивается уникальным цифровым кодом – токеном, который формируется при добавлении карты в приложение Google Pay и используется при обработке платежей вместо номера карты.