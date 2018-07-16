Вложение: Сбербанк запустил новый сервис быстрых расчетов между компаниями

Сбербанк совместно со «Сбербанк-АСТ» и «Яндекс.Деньги» запустил сервис приема b2c и b2b онлайн-платежей для предпринимателей «Бизнес–профиль». С новым сервисом расчеты между компаниями стали такими же простыми, как переводы с карты на карту.

«Бизнес–профиль» — это публичный профиль организации, размещенный на интернет-странице со встроенным модулем приема онлайн-платежей от физических и юридических лиц, реквизитами и формой обратной связи для приема сообщений. Сервис доступен клиентам нового интернет-банка для бизнеса — «Сбербанк Бизнес Онлайн».

Провайдером приема платежей от физических лиц выступает «Яндекс.Касса». Благодаря этому компания сможет принимать платежи с банковских карт Visa, Mastercard, сервисов Яндекс.Деньги, Qiwi, WebMoney и даже оплату с мобильного счета.

Директор дивизиона «Цифровой Корпоративный Банк» Сбербанка Евгений Колбин отметил: «В данный момент на рынке B2B и B2C продаж зачастую выигрывает тот, кто предлагает клиенту удобный способ оплаты, тем самым повышая конверсии и выигрывая борьбу с конкурентами. Мы надеемся, что «Бизнес-профиль» станет тем самым козырем в руках наших клиентов, который поможет им одерживать победы».

Ранее, чтобы совершить перевод между юридическими лицами, необходимо было направить контрагенту счет и ждать, когда тот оформит платежное поручение и, при этом не ошибется в реквизитах. «Бизнес–профиль» упрощает взаиморасчеты между юридическими лицами – клиентами «Сбербанк Бизнес Онлайн», позволяет плательщику в пару кликов сформировать предзаполненное платежное поручение и сразу перейти к подтверждению платежа. При такой схеме исключена ошибка в реквизитах, нет необходимости в получении и отправке счета, в рутинном заполнении платежного поручения, что делает взаиморасчеты между предпринимателями такими же простыми, как привычные переводы друзьям или родственникам.

«Бизнес-профиль» обеспечивает возможность приема самых распространенных типов онлайн-платежей и работает в полном соответствии с действующим законодательством (ФЗ №54).

Генеральный директор «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев сказал: «Бизнес-профиль» решает одну из самых главных, трудоемких задач, которая обычно отнимает время и требует особой тщательности, — делает удобными взаиморасчеты между контрагентами. Быстрые, надежные, автоматизированные расчеты B2B — очень важны, но только этим взаимодействие компаний не ограничивается. Мы накопили колоссальный опыт и знаем, что важно для наших партнеров и клиентов. Следующим шагом может стать использование полномасштабного онлайн-сервиса SberB2B. И «Бизнес-профиль», и SberB2B — дополняющие друг друга элементы экосистемы Сбербанка, разработанные на базе нашей ЭТП».