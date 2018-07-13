В Сбербанке клиенты совершают 81% платежей и переводов в цифровых каналах

Сбербанк сообщил, что доля платежей и переводов, совершаемых в цифровых каналах банка, достигла 81%. Общее количество платежей и переводов в 1 полугодии 2018 года составило 3,5 млрд штук, за год их количество увеличилось на 28%.

Объем P2P (person-to-person) переводов Сбербанка в первом полугодии 2018 года составил 7,9 трлн рублей, увеличившись на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За полгода клиенты Сбербанка совершили более 1,4 млрд переводов – это на 67% больше, чем годом ранее. Самым популярным способом совершения переводов P2P является Сбербанк Онлайн и его приложение (76%).

Одним из важнейших проектов первого полугодия стал запуск в июле 2018 года совместного сервиса Сбербанка и Тинькофф Банка, который позволяет переводить средства между клиентами банков по номеру мобильного телефона с помощью мобильных приложений.

За 1 полугодие 2018 года клиенты совершили через каналы Сбербанка платежей (ЖКХ, телекоммуникационные услуги и бюджетные платежи) на сумму более 1,2 трлн рублей. За год этот показатель увеличился на 16%. Чаще всего такие платежи клиенты банка совершают самостоятельно в цифровых каналах (57%). Одним из важных направлений платежного бизнеса Сбербанка является развитие сервисов, которые позволяют клиентам экономить время и поручить банку выполнение регулярных рутинных операций.

В 2018 году каждый пятый платеж за ЖКХ был проведен при использовании Автоплатежа. А более 10 млн человек ежемесячно получают СМС с информацией о новых выставленных счетах, для оплаты которых достаточно отправить код подтверждения на номер 900.

В 2018 году Сбербанк запустил возможность безналичной оплате услуг в окнах МФЦ Москвы – этот сервис позволяет оплатить пошлины и совершить другие платежи сразу при оформлении документов. В течение 2018 года Сбербанк продолжит тиражирование сервиса в других регионах России.

Теперь в мобильном приложении Сбербанк Онлайн на платформе Android можно посмотреть полную информацию о своих штрафах: дата, место, статья, сумма штрафа, срок оплаты и, как правило, фото нарушения. В ближайшее время функционал будет доступен для пользователей смартфонов на платформе IOS.

Сбербанк развивает систему выставления счетов «БРИС ЖКХ»: более 750 тыс. квитанций формируется ежемесячно. Сервис позволяет поставщикам коммунальных услуг, а также управляющим компаниям эффективно и быстро совершать расчеты начислений для населения.

«Бизнес платежей и переводов стабильно растет в течение последних лет. Основная причина наших результатов – ориентация на потребности клиентов и стремление предложить лучшие сервисы, которыми принято и удобно пользоваться. Опираясь на доверие наших клиентов, совместно с ними мы сформировали и продолжаем формировать новые привычки перевода денег и оплаты услуг. Миллионы операций ежедневно уже совершаются без посещения отделений банка в наших цифровых каналах – в мобильном приложении и при помощи Автоплатежа, а так же нового сервиса выставления счетов «Смарт-счета», – сказал директор дивизона «Платежи и переводы» Сбербанка Игорь Мамонтов.