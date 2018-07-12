«Сбербанк-АСТ» запустил новый онлайн-сервис Sberb2b, единую экосистему полного цикла услуг по закупкам и поддерживающим сервисам, предназначенная для бизнеса. Работать в Sberb2b могут любые компании: от индивидуальных предпринимателей до крупнейших корпораций, а также муниципальные и государственные заказчики.

Sberb2b разработан «Сбербанк-АСТ» при поддержке Сбербанка. Новый формат позволит запустить процессы закупок с максимальной отдачей и минимальными издержками.

«Мы увидели, что есть определенные потребности, на которые не в полной мере отвечают существующие механизмы. У заказчиков есть право осуществлять закупки малых объемов по упрощенной схеме – но действующая структура электронных торгов не полностью использует эту возможность», – сказал Николай Андреев, генеральный директор «Сбербанк-АСТ».

Все сервисы Sberb2b работают именно с учетом особенностей малых закупок, и нацелены на то, чтобы сделать их оптимальными. На площадке одновременно доступны привычный заказ товаров, услуг и запросы предложений по аналогам с заданными характеристиками. Все запросы и предложения выполняются в онлайн-режиме. Для заказчиков и поставщиков предлагается широкий набор инструментов, позволяющих кастомизировать свои закупки, задать автоматические параметры, выстроить внутреннюю систему. В базовой функциональности пользование сервисом бесплатно, комиссия взимается только за заключенные в системе сделки.

Для использования нового сервиса необходимо пройти регистрацию по адресу на официальном сайте. С первого дня работы начнется создание и наполнение витрин поставщиков товарами и услугами. Всю коммерческую деятельность пользователи Sberb2b ведут в удобном Личном кабинете с интуитивно адаптированным интерфейсом.