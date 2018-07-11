«Транстелеком» подключил к виртуальной частной сети клиентские офисы Альфа-Банка

«Транстелеком» (ТТК) расширил сотрудничество с «Альфа-Банком». Новые офисы обслуживания в Санкт-Петербурге, Тюмени, Саранске, Иркутске, Краснодаре и Омске были подключены к виртуальной частной сети через каналы IP VPN емкостью от 10 до 50 Мбит/с.

По итогам победы в конкурсах на оказание услуг связи «Транстелеком» предоставил защищенные каналы связи для операционных офисов Альфа-Банка. Единая сеть VPN обеспечивает скоростной обмен данными между подразделениями, при этом гарантирует надежность и сохранность передаваемой информации. Заключенный контракт предусматривает сотрудничество сроком на 3 года.

«Эффективная работа организаций финансового сектора немыслима без качественных услуг связи. Именно поэтому выбор телекоммуникационного партнера для предоставления доступа в интернет офисам банка имел для нас решающее значение – отметил Владимир Медведев, начальник управления сопровождения инфраструктурных проектов «Альфа-Банк». – У нас уже есть опыт успешного сотрудничества с оператором «Транстелеком», который располагает надежной инфраструктурой по всей стране, поэтому мы уверены в качественном выполнении всех предусмотренных работ».

«"Транстелеком" давно и успешно предоставляет телекоммуникационные сервисы крупным компаниям, в том числе из банковской сферы, – отметил Александр Дубинин, руководитель департамента развития бизнеса на корпоративном и государственном рынке. – Мы обладаем всеми необходимыми ресурсами для реализации проектов любого масштаба, при этом обеспечиваем высокую скорость и высокую надежность передачи информации».

В настоящий момент «Транстелеком» обеспечивает каналы для подключения к виртуальной частной сети офисов Альфа-Банка в городах: Москва, Санкт-Петербург, Самара, Курган, Пермь, Кемерово, Магнитогорск, Киров, Сургут, Курск, Казань, Нижний Новгород, Белгород, Якутск, Иркутск, Бузулук, Уфа, Барнаул, Хабаровск, Орск, Новокузнецк, Екатеринбург, Златоуст, Саранск, Саратов, Омск, Новосибирск, Оренбург, Владивосток, Красноярск, Краснодар, Тюмень, Ульяновск, Южно-Сахалинск, Петрозаводск, Томск, Ставрополь, Ижевск, Челябинск.

Организация защищенной сети VPN является одной из наиболее востребованных услуг среди корпоративных клиентов с территориально распределенной структурой. Корпоративная сеть позволяет безопасно обмениваться информацией, проводить удаленные совещания с помощью видеоконференцсвязи, пользоваться внутренними базами данных, корпоративной телефонией, системой электронного документооборота и другими современными сервисами.