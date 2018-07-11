Сбербанк вступил в ассоциацию участников рынка робототехники

Сбербанк вступил в Национальную Ассоциацию участников рынка робототехники (НАУРР). Соответствующее постановление, в соответствии с Уставом Сбербанка, принято накануне Правлением Сбербанка.

Членами ассоциации являются крупнейшие международные производители робототехники, российские интеграторы промышленных роботов и производители сервисных роботов. Размер взноса за участие в НАУРР для коммерческих организаций с годовым оборотом более 150 млн руб. составляет 150 тыс. руб. в год.

Вступление в ассоциацию призвано облегчить контакты Сбербанка с мировым робототехническим сообществом и предоставить банку возможность участвовать в выработке государственной политики в области робототехники в России, а также помочь продвижению разработанных в Сбербанке технологий и решений посредством инструментов ассоциации. Членство в НАУРР позволит банку участвовать в ее проектах, ее российских и международных мероприятиях, а также откроет доступ к специализированным аналитическим материалам о рынке, подготовленным другими участниками ассоциации.

Кроме того, заключено соглашение о сотрудничестве между НАУРР и Лабораторией робототехники Сбербанка. Документ подписали руководитель Лаборатории Альберт Ефимов и президент ассоциации Виталий Недельский. Стороны договорились о сотрудничестве по широкому кругу вопросов, связанных с развитием рынка робототехники в России.

Лаборатория робототехники Сбербанка и НАУРР намерены совместно готовить исследования и публикации по вопросам робототехники в России и мире, анализировать состояние российского и мирового рынка робототехники, организовывать и проводить выставки, конференции, круглые столы и иные подобные мероприятия, а также содействовать организации акселерационных программ для робототехнических компаний. Соглашение предусматривает информационно-рекламную поддержку взаимодействия и обмен открытой информацией о рынке.

Национальная Ассоциация участников рынка робототехники — отраслевой союз, объединяющий 90% игроков рынка промышленной робототехники, включая отечественных и зарубежных производителей и интеграторов, а также производителей сервисной робототехники, исследовательские и образовательные организации, разработчиков подсистем и программного обеспечения для роботов. Миссия НАУРР — развитие рынка робототехники в России, налаживание сотрудничества участников рынка и органов государственной власти. НАУРР участвует в разработке целевых государственных программ по развитию рынка.