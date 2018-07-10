Сбербанк и Visa запускают совместную благотворительную платформу

Сбербанк и Visa создали сервис для ежедневной благотворительности — «Сбербанк Вместе». Задача сервиса — соединить людей, неравнодушных к чужим проблемам, с самыми надежными некоммерческими организациями и благотворительными фондами.

«Сбербанк Вместе» в партнерстве с Visa — интернет-платформа, на которой публикуются истории, участникам которых требуется помощь. Материалы готовят НКО, прошедшие проверку перед включением в программу. Здесь уже размещены 15 историй — они будут постоянно дополняться и обновляться.

Тематические разделы «Детям», «Взрослым», «Природе», «Культуре» указывают направление помощи. Можно пожертвовать любую сумму благотворительному фонду, разместившему публикацию, на конкретную цель, которая описана в истории.

«Платформа «Cбербанк Вместе» дает возможность людям ежедневно совершать добрые дела, а НКО — реализовывать те функции, ради которых они были созданы, — сказала директор дивизиона «Особенные решения» Александра Алтухова. — И мы, как организаторы проекта, можем дать гарантию того, что помощь дойдет до ее адресатов, поскольку очень серьезно относимся к отбору контрагентов из числа НКО»

Чтобы помочь людям, животным или культуре с помощью платформы, необходимо выполнить три простые операции — выбрать историю, указать сумму пожертвования и ввести карточные данные, а также указать свой электронный адрес, куда будут приходить отчеты о развитии ситуации и использовании собранных средств.

«Выберите интересную вам историю и пожертвуйте, сколько вам удобно, — отметила Екатерина Петелина, генеральный директор Visa в России. — Мы ценим каждое пожертвование независимо от его размера. Наш сервис дает вам возможность оказать помощь прямо сейчас».