Банк «Открытие» и Бинбанк объединили сети банкоматов на снятие наличных. Теперь клиенты «Открытия» могут совершать операции снятия денежных средств в сети банкоматов Бинбанка без комиссии. В свою очередь, держатели карт Бинбанка также могут без комиссии пользоваться сетью банкоматов «Открытия» по домашним тарифам.

Клиенты имеют возможность снимать средства в рамках лимитов, предусмотренных тарифами банка-эмитента. Дополнительных ограничений по лимитам на снятие в банкоматах объединенной сети не предусмотрено.

В результате интеграции банкоматных сетей клиенты банка «Открытие» смогут воспользоваться 5,7 тыс. устройствами на территории всей страны. В этой сети держатели карт «Открытия» могут снимать наличные без комиссии в рамках лимитов, достаточных для повседневных трат.