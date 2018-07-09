«Альфа-банк» и «Синимекс» запустили сервис моментального выпуска банковских карт. На сегодняшний день проект запущен в эксплуатацию для использования на всех популярных мобильных операционных системах. Пользователи Apple Pay и Google Pay теперь имеют возможность, не посещая офис банка, за 1 минуту заказать банковскую карту и начать использовать ее для оплаты товаров и услуг.

В рамках проекта «Синимекс» выполнила доработку интеграционной шины банка, благодаря чему удалось объединить все модернизированные системы и модули, задействованные в реализации сервиса выпуска банковских карт. ПО IBM Integration Bus, которое служит платформой сервисной интеграционной шины, соответствует всем требованиям к масштабируемости и бесперебойному функционированию ПО в ИТ-ландшафте банка.

В процессе доработки к интеграционной платформе были подключены несколько систем, среди которых: модуль пластиковых карт, коммуникационный модуль, процессинг. На сегодняшний день весь функционал системы введен в эксплуатацию и услуга доступна для клиентов банка, использующих смартфоны на базе операционных систем iOS и Android.

Павел Мышев, заместитель директора по работе с ключевыми клиентами компании «Синимекс», отметил: «На сегодняшний день технологии, обеспечивающие проведение бесконтактных платежей, в числе приоритетных для наших клиентов, и мы активно развиваем эту экспертизу в нашей компании. Хочется отметить, что существенную роль в успешном выполнении проекта сыграл огромный опыт наших специалистов в области построения и модернизации сервисных платформ, которые обеспечивают максимально прозрачный обмен данными между различными приложениями».

«Мы уверены в дальнейшем развитии технологии моментального выпуска банковских карт и бесконтактных платежей, перспективность которых уже сейчас подтверждена статистикой. Около 20% от всех заказанных карт "Альфа-банка" сейчас выпускаются за несколько секунд. Около 4% клиентов загрузили только что заказанную карту в Apple Pay/Google Pay до получения карты в отделении банка», – сказала Анастасия Сальникова, руководитель проекта управления перспективных проектов «Альфа-банка».