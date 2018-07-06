Сбербанк и Филиппины договорились о сотрудничестве в области киберпезопасности

«Безопасная информационная зона» (Bi.zone), дочерняя компания Сбербанка, и Министерство информационно-коммуникационных технологий Республики Филиппины в рамках конгресса по кибербезопасности договорились о дальнейшем сотрудничестве, закрепив это соответствующим соглашением.

Стороны договорились содействовать более тесному сотрудничеству и обмену информацией, касающейся кибербезопасности. Компания Сбербанка и Министерство информационно-коммуникационных технологий Республики Филиппины будут сотрудничать в области повышения кибербезопасности Филиппин, реагировать на инциденты и обмениваться информацией о киберугрозах, политике и технологиях в области защиты цифрового пространства.

Стороны также договорились об организации регулярных визитов и встреч, приглашении друг друга на семинары и конференции, а также о проведении совместных исследований и разработок новых технологий кибербезопасности.