«Точка» и Penenza.ru создают онлайн-продукт для участников тендеров

«Точка» и краудлендинговая платформа Penenza.ru объявили о запуске совместного онлайн-продукта для участников госзакупок. Клиент «Точки» прямо из интернет-банка открывает спецсчёт, а Penenza.ru пополняет его на любую сумму.

Займы финансируются краудинвесторами — это новая для России практика народного финансирования, когда источниками денег для займов юридических лиц становятся физические лица, ИП и/или юридические лица

«Точка» и Penenza.ru также помогут предпринимателю получить квалифицированную электронную подпись, подобрать актуальные тендеры и заказать банковскую гарантию.

С 1 июля 2018 года вступают в силу поправки в закон №44-ФЗ, согласно которым каждый участник тендеров должен открыть специальный счёт в банке, входящем в перечень правительства, и поместить на него сумму, достаточную для обеспечения тендера. Электронная торговая площадка позже уточнит у банка, есть ли на счёте клиента сумма, достаточная для обеспечения тендера, и в случае утвердительного ответа дает команду блокировать ее. После того, как торги заканчиваются, площадка отправляет в банк сигнал о том, что деньги можно разблокировать, и клиент может этими деньгами пользоваться: переводить их обратно на расчётный счёт и тратить на текущую деятельность.

Дмитрий Пангин, глава Penenza.ru, отметил: «Несмотря на то, что у краудлендинга и банка разные бизнес-модели, мы выпускаем совместный продукт. У нас общая целевая аудитория – МСБ, фактически работа над этим продуктом началась в 2017 году после изучения потребностей предпринимателей и предложений других банков. Принятие поправок по 44-ФЗ стало катализатором и стимулом к ускоренному старту».

Андрей Завадских, CEO банка «Точка», сказал: «Нововведения в законе сделают прозрачным процесс госзакупок, а наш совместный с Penenza.ru продукт упростит работу предпринимателей. Теперь для участия в торгах будет достаточно один раз открыть спецсчёт, а недостающую для обеспечения сумму можно будет одолжить у Penenza.ru. И всё это в уже привычном интерфейсе интернет-банка, всего в пару кликов».