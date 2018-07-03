«МультиКарта» запустила уведомления об операциях по картам в Viber

«МультиКарта» объявила о запуске уведомлений об операциях по картам в Viber. Теперь держатели карт банков-партнеров компании будут получать уведомления о совершенных транзакциях в мессенджер.

В июне сервис реализован для ряда региональных банков. Услуга доступна владельцам гаджетов на платформах IOS и Android, на которых установлено мобильное приложение Viber.

Уведомления не будут включать сообщения, содержащие секретные величины (например, PIN-коды). Клиентам, не подключенным к услуге, информация об операциях по карте по-прежнему будет приходить в sms-сообщениях.

Кирилл Свириденко, генеральный директор компании «МультиКарта», отметил: «Большинство пользователей смартфонов активно используют мессенджеры для оперативного обмена информацией. Поэтому получение уведомлений от банка в Viber будет комфортным для них. Кроме того, новый сервис позволит банкам значительно снизить расходы на оповещение своих клиентов».

Затраты банков на sms-информирование напрямую зависят от транзакционной активности по картам клиентов банков, от количества отправленных уведомлений, а также тарифа, определяющего стоимость одного сообщения. В среднем по рынку тариф варьируется в диапазоне от 0,7 до 2,0 рублей за одно sms-сообщение. При этом тарифный диапазон при использовании технологии отправки уведомлений в Viber составляет, в среднем, 0,30-0,50 рублей за одно сообщение.

Например, если рассматривать максимальные тарифы за sms, то при трафике в 500 тыс. сообщений в месяц затраты банка составят 950 тыс. рублей в месяц, при использовании Viber – 235 тыс рублей в месяц, то есть снизятся более чем в 4 раза.