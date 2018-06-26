Росевробанк добавил в мобильное приложение функцию досрочного погашения кредитов

В мобильном приложении Росевробанка появилась функция досрочного погашения кредитов. Теперь для этого не нужно идти в отделение и оставлять заявление – все делается онлайн в несколько кликов.

По желанию клиента погашение может быть как полным, так и частичным, чтобы уменьшить ежемесячный платеж. Достаточно перевести нужную сумму на счет обслуживания кредита, перейти в кредит, выбрать сервис «Досрочное погашение» и указать сумму. После этого клиент увидит детализацию суммы погашения кредита и останется только подтвердить действие с помощью SMS-кода. Сумма ежемесячного платежа будет пересчитана в режиме онлайн.

При этом клиентам нужно помнить, что досрочное погашение не отменяет ежемесячные платежи и не меняет их дату.

Артем Гребнев, управляющий директор управления по работе с розничным бизнесом Росевробанка, сказал: «С помощью новой функции можно погасить основной долг на любую сумму, причем независимо от типа кредита. Более того, досрочно гасить кредит можно хоть каждый день. Особенно важно, что услуга доступна с 8 утра до 9 вечера по московскому времени. Это позволяет нашим клиентам гасить кредит в тот же день. В отличие от многих банков, где досрочное погашение может занимать неделю после заявки, у нас не придется ждать и платить лишние проценты».