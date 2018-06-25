Банк «Русский Стандарт» выпустил новую версию мобильного приложения.

В новой версии RSB Mobile улучшена функциональность и добавлены актуальные в этом сезоне новинки.

В преддверии отпусков в приложении появились функции для дополнительного комфорта пользователей, отправляющихся в путешествие. Теперь в RSB Mobile для iOS и Android можно устанавливать расходные лимиты по картам на снятие наличных, покупки в интернете и операции за рубежом.

Кроме того, стало проще оплатить кредит «Русского Стандарта». В новом приложении можно добавить карту любого банка и переводить с нее платежи за кредит. Банк «Русский Стандарт» не взимает комиссию за пополнение кредитов таким способом.

Кроме того, к началу летнего сезона «Русский Стандарт» добавил в RSB Mobile для iOS и Android раздел, в котором собраны все действующие акции и скидки по картам банка и доступен он в нижней панели приложения.

Оценить все нововведения и обновить Мобильный банк RSB Mobile для iOS можно в официальном магазине App Store, а для Android в магазине Google Play.